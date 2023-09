Oslo fjerner kjøttet i alle kommunale barnehager

– Vi vet at det å spise litt mindre kjøtt er et av de billigste og mest virkningsfulle klimatiltakene vi har, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) til NRK.

Onsdag banker Oslo-byrådet igjennom en handlingsplan for bærekraftig, sunn og mer plantebasert mat.

– Bare én av fem får i seg fem om dagen. Men jeg tror de fleste er enig med meg i at det er sjelden man hører om unger som spiser for lite pølse, sier Wilhelmsen.

Han presiserer at det ikke er forbudt for foreldre å ha kjøtt i matpakka til barna.

Å fjerne kjøttserveringen i alle kommunale barnehager er ett av 47 tiltak i planen.

Å innføre minst tre kjøttfrie dager i alle kommunens kantiner og gratis, kjøttfritt måltid hver dag på alle ungdomsskoler fra 2023, er blant de andre tiltakene. Tiltakene mot kjøtt gjelder ikke på sykehjem.

Høyres Hassan Nawaz er kritisk til at det innføres et forbud, og sier at de er for valgfrihet i kostholdet. Han vil likevel ikke spekulere i om et nytt borgerlig byråd kan komme til å reversere forbudet.

