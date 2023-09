Amnesty-analyse: Hver fjerde Facebook-kommentar om samer er negativ

Dataene som menneskerettsorganisasjonen Amnesty og analysebyrået Analyse & Tall har gått gjennom, er hentet fra 269 partipolitiske sider, 284 mediesider og 73 offentlige Facebook-grupper.

Undersøkelsen omfatter perioden mellom januar 2019 og juni 2023. Spesielt under den opphetede debatten om Fosen, tiltok mengden fordommer og negative stereotyper om samer, skriver Amnesty i en pressemelding.

– Vi vet at minoriteter som utsettes for stereotypier og fordommer ofte velger å holde seg unna det offentlige ordskiftet. Da står vi overfor et ytringsfrihetsproblem. Når vi samtidig vet at vi står overfor debatten om Melkøya og en bred omstilling til fornybar energi, lover ikke dette godt for fremtiden, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge.

Rapporten peker på fem myter om samer som forsterkes på Facebook:

1) Samer har for mange rettigheter og særordninger

2) Samer er ikke urfolk

3) Samer lar seg krenke altfor lett

4) Samer hindrer fremskritt og moderne utvikling

5) Samer bidrar for lite til fellesskapet

Amnesty foreslår flere konkrete grep for å sikre et bedre ytringsklima for samer:

* Bedre oppfølging av dem som utsettes for netthets ved å opprette et lavterskeltilbud på netthets

* Nok ressurser til politiets arbeid mot hatefulle ytringer på nett

* Teknologigigantene må slutte å premiere polariserende innhold og moderere debatten bedre.

(©NTB)