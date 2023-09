Dette er tre ubesvarte spørsmål i Solberg-saka

Fredag sist veke la Høgre fram lista som viser at Sindre Finnes gjorde over 3.600 aksjehandlar medan Erna Solberg (H) var statsminister.

Lista vart offentleggjort fire dagar etter valet, der Høgre for første gong på nesten 100 år vart Noregs største parti.

Sidan lista vart lagt fram, har det komme fleire nyheitssaker om Finnes sine aksjehandlar. No varslar Høgre at partiet vil legga fram ei tidslinje over kva som har skjedd i saka. Den skal koma tysdag, men det er førebels uklart når ho kjem.

Tidslinja vil kunne gje svar på når det først vart klart for partiet at Sindre Finnes handla enkeltaksjar, og kvifor omfanget først kom ut i offentlegheita etter valet.

Vårt Land presenterer tre av spørsmåla som førebels ikkje er svara på.

1: Kvifor fekk Sindre Finnes ansvar for å laga oversikta?

Fredag 8. september seier Erna Solberg at ho vil be ektemannen Sindre Finnes om å laga ei oversikt over alle aksjehandlane i tida ho var statsminister.

To dagar før hadde E24 publisert ei sak om at Sindre Finnes handla aksjar minst 22 gonger dei siste fire månadane Solberg var statsminister. Ifølgje VG hadde Erna Solberg kort tid før saka vart publisert fått oversendt lista med dei 22 aksjehandlane.

Fredag ber altså Solberg ektemannen om å laga ei oversikt. Dette er same dagen som det ifølge Høgre-nestleiar Henrik Asheim blir klart at det er usikkert om Finnes har snakka sant.

– Det som skjedde på fredag var at ein fekk ein veldig dårleg følelse for at det kunne vera meir enn det me no trur, sa Asheim i Politisk kvarter i NRK, tysdag morgon denne veka.

Asheim sa også:

– Det var først på fredag at ein skjønte at dette kunne vera løgn. Det er også då ein ber om å få ei total oversikt.

2: Fekk Sindre Finnes ei tidsfrist?

Når Solberg ber ektemannen om å laga aksje-oversikta, er det rett over tre døgn til vallokala i Noreg stenger.

Eit spørsmål er om Høgre har bede Sindre Finnes arbeide raskt med å samle saman denne informasjonen.

I intervju i Politisk Kvarter seier Høgre-nestleiar Henrik Asheim at Høgre fekk oversikta onsdag etter valet.

– Det kan godt hende at dette kunne blitt gjort raskare.

Når NRK-journalisten seier at dette er informasjon av stor betydning for veljarane, svarer Asheim:

– Heilt einig. Men dette er Sindre Finnes si forklaring, som seier at det tek såpass lang tid, fordi det er ti år tilbake, det er ulike kontoar, det er permar som må hentast, alle desse tinga her.

3: Fekk Sindre Finnes tilbod om hjelp?

Eit spørsmål er om partiet Høgre tilbudte Sindre Finnes noko form for hjelp med å laga lista over aksjehandlar, eller om han gjorde denne jobben åleine. Svaret vil kunne kasta ljos over i kva grad partiet var involvert i å laga og kvalitetssikra lista.

Høgre prioriterer tidslinja

Spørsmåla er stilt til Høgres pressesjef Cato Husabø Fossen som svarer Vårt Land på sms:

– Me fokuserer no for fullt på arbeidet med tidslinja som er varsla vil koma frå oss. Etter at den er lagt fram, vil me koma tilbake til dei spørsmåla som de meiner framleis er ubesvarte.