Norge gir 25 millioner kroner til nødhjelpsarbeidet i flomrammede Libya

Det bekrefter Utenriksdepartementet overfor NTB.

Ekstremværet Daniel rammet den nordøstlige delen av Libya i helgen og førte til flom og store oversvømmelser. Det er fryktet at opp mot 20.000 mennesker mistet livet i flommen.

– Libya er hardt rammet av storflom. Flere tusen mennesker er omkommet, savnet eller har mistet hjemmene sine Norge bidrar nå med 25 millioner kroner til livreddende innsats nordøst i landet., skriver departementet i en pressemelding.

Pengene går gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære partnere som er på plass i Libya.

FNs nødhjelpskontor, OCHA, har regnet seg fram til at omtrent 884.000 mennesker bor i områdene som er rammet av flommen.

Humanitære organisasjoner har bedt om 767,2 millioner norske kroner i bidrag for å hjelpe de 250.000 personene i området som trenger mest hjelp de neste tre månedene.

– Norge er klar til å bidra med ytterligere humanitær bistand. Den norske ambassaden i Kairo følger situasjonen og er i kontakt med våre partnere for å få best mulig oversikt over situasjonen i de rammede områdene, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.