«Sønnen til en kringkastingssjef og barnebarnet til en skolesekk-magnat blir trolig ny ordfører og varaordfører» i Kristiansand, skrev Vårt Land i en stor reportasje før mandagens kommunevalg.

Nå viser valgresultatet at spådommen slo til: Mathias Bernander (H) og Charlotte Beckmann blir ordfører og vararordfører.

Før den siste fintellingen er ferdig har Høyre, KrF og Frp til sammen 29 mandater og et hårfint flertall alene.

Men allerede i går natt ble Høyre og KrF enige om et såkalt valgteknisk samarbeid sammen med Frp, Venstre og Sp, meldte Fædrelandsvennen.

Fortsatt skal de fem partiene forsøke å bli enige om en politisk plattform før bystyret trer sammen i oktober.

Men valgresultatet gjør uansett slutt på fire turbulente år, der protestpartier og uavhengige representanter har gjort flertallet uforutsigbart.

De siste fire årene har Arbeiderpartiets Jan Oddvar Skisland vært ordfører. Han har måttet manøvrere et uoversiktlig bystyre etter protestvalget i 2019.

KrFs nye varaordfører snakker ut etter valget

Med en oppslutning på 12,3 prosent og fremgang på 0,8 prosentpoeng, kan Kristelig Folkeparti si seg godt fornøyd.

Førstekandidat Charlotte Beckmann Finnestad har gjenvunnet varaordførervervet som KrF-profilen Jørgen Kristiansen hadde fra 2011 til 2019.

– Vi er takknemlige for tilliten fra velgerne våre. Man blir jo litt ydmyk av å få være med å lede og styre byen videre. Det blir med et veldig styringsdyktig flertall, sier hun til Vårt Land.

Beckmann Finnestad vil ikke si noe om hvilke krav KrF vil ta med seg inn i forhandlingene med Høyre, Frp, Venstre og Sp.

– Vi har fått varaordfører og flere verv er avklart. Vi går ikke inn på saker ennå, men er jo veldig opptatt av å få vist vår gode KrF-politikk.

– Men dere må ha noen krav til Høyre utover saker dere allerede er enige med dem om, slik som langsiktige rammeavtaler for frivilligheten?

– Vi er fem partier som har underskrevet en valgteknisk avtale. Vi tar én dag av gangen fram til bystyret konstitueres 11. oktober.

---

Tilbake til normalen?

Før fintellingen er ferdig har Høyre, KrF og Frp 29 mandater. Det gir hårfint flertall i bystyre på 57.

Dermed er det slutt på fire år der «protestpolitikere» har gjort flertallet uforutsigbart. Ved valget i 2019 kapret nemlig protestpartier som Norgesdemokratene hvert femte sete.

Nils Nilsen, som har vært primus motor i den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene, faller nå ut av bystyret igjen. Hans Sørlandspartiet får med 0,8 prosent ingen mandater.

---

Charlotte Beckmann Finnestad skryter av partifellenes innsats lokalt, men gleder seg også over at KrF klarte det psykologisk viktige firetallet nasjonalt ved årets kommunevalg.

– Det er motiverende inn mot stortingsvalget. Jeg opplever virkelig at vi er et lag over hele landet som jobber sammen og løfter KrFs verdier om at samfunnet bygges nedenfra, sier hun.

NY ORDFØRER: Mathias Bernander og Høyre fikk nesten 30 prosent av stemmene i Kristiansand. (Sondre Transeth/Vårt Land)

Brakseier for Mathias Bernander og Høyre

For Mathias Bernander ble valgkvelden en seiersgang. Høyre fikk sterke 29,3 prosent – fram hele 11,6 prosentpoeng fra krisevalget i 2019 – og Bernander ble raskt utpekt til Kristiansands neste ordfører.

– Vi sitter med en veldig godt følelse og har hatt et godt lag i sving, som det var fint å kunne feire sammen med laget i går. Vi er glade for at så mange var enig med vårt hovedbudskap om å få slutt på kaos og sikre trygg styring, sier han til Vårt Land.

Heller ikke Bernander vil diskutere mulige krav og kompromisser i de kommende forhandlingene om en plattform med KrF, Frp, Venstre og Sp.

– I går natt satt vi i samme rom med dårlig luft og alle var trøtte. Men likevel hadde vi alle godt humør og vilje til å finne løsninger. Så det lover godt for videre forhandlinger. Vi mener mer forener enn skiller oss, sier han.

Mathias Bernander er sønnen til tidligere Høyre-topp og kringkastingssjef, John G. Bernander.

RINGREV: Vidar Kleppe (Kleppelista9 har ni politiske liv, men måtte kjempe for plassen i bystyret i Kristiansand etter at han ble ekskludert fra nasjonalkonservative Norgesdemokratene. (Sondre Transeth/Vårt Land)

I skyggen: For Vidar Kleppe venter ensom opposisjon

I skyggen av de store partienes maktkamp har Kristiansands ur-populist og rebell, Vidar Kleppe, kjempet for sitt politiske liv.

På fire år har han blitt ekskludert av partiet han grunnla, nasjonalkonservative Norgesdemokratene, og sett partiets rekordstore bystyregruppa fra protestvalget i 2019 rakne. På kort tid ble Kleppelista stablet på beina.

– Vi har klart det mange andre ikke klarer på så kort tid og blir i hvert fall representert i bystyret med én representant, sier Kleppe til Vårt Land.

Nå venter det ensom opposisjon:

– Jeg vil innta ombudsrolla, som jeg alltid har hatt i bystyret. Ingen sak for liten og ingen for stor, for Vidar Kleppe holder ord. Vi har utfordringer med fattigdom, bompenger og byvekstavtale. Det er «hard times» for folket, sier Kleppe.

For Kleppelistas navnefar og førstekandidat er det fortsatt knyttet spenning til fintellingen i sørlandsbyen. Tirsdag skulle valgstyret i kommunen møtes:

– Valget er ennå ikke helt avgjort. Vi ligger og snuser på to mandater. Det er visst veldig «close» mellom INP, Sp, Rødt og Kleppelista om et av mandatene, sier Kleppe tidlig tirsdag ettermiddag.