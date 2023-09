– Det har vært politisk kaos, sier Mathias Bernander (H).

Protestvalg i 2019 og opprivende år har endevendt persongalleriet i Kristiansand-politikken. I de etablerte partiene har ruvende skikkelser takket for seg, deriblant Jørgen Kristiansen (KrF) og Harald Furre (H).

Vårt Land har reist til sørlandsbyen for å møte nye navn og ta temperaturen før valget:

To nykommere med berømte etternavn har tatt roret i Høyre og KrF. Sønnen til en kringkastingssjef og barnebarnet til en skolesekk-magnat blir trolig ny ordfører og varaordfører.

I kulissene kjemper Kristiansands ur-populist og rebell, Vidar Kleppe, for sitt politiske liv etter at to jordskjelv rammet ham.

Forhistorien er thriller-materiale og fortelles kanskje best som en også.

Thrilleren om Kristiansand

En søvnig sørlandsby kastes ut i storm når en milliardær-støttet Facebook-side vokser til 20.000 følgere og i anonyme personangrep nører opp mistro mot navngitte byråkrater og skikkelser i byens partipolitiske elite.

Stridens kjerne er betente politiske debatter om byutvikling, bompenger og offentlig pengebruk på et nytt museum i en havnesilo, som skal huse kunstsamlingen donert av en annen milliardær og bysbarn.

Ved valget snus kommunestyret på hodet når et broket persongalleri velges inn. To protestpartier kaprer hver femte stemme. Størst av dem er Vidar Kleppes Demokratene. Det er ingen åpenbare veier til sikkert flertall for de etablerte partiene lenger.

I grevens time samler Ap et uvanlig flertall for teolog Jan Oddvar Skisland som ordfører. Fire utbrytere fra Demokratene avgjør. Men flertallet er sårbart og ordskiftet giftig. Skisland må manøvrere i et uoversiktlig bystyre med uregjerlige karakterer. Koalisjonen rakner etter to år.

I bakgrunnen hviskes det om at byens konfliktlinjer har røtter i miljøer, klikker og hendelser fra oppvekst, nærings- og menighetsliv. Rykter og påstander som den besøkende detektiven vanskelig overskuer.

– Man har sett hva som skjer når «kaospartiene» styrer

Det er lite som minner om en thriller denne august-formiddagen på Hamresanden campingplass, et kjent feriemål i Agder og omegn.

Målingene viser flertall for Høyre, Frp, KrF og Venstre. Mathias Bernander (H) har kurs for ordførerkontoret:

– En motbølge er på gang etter den nasjonale protestbølgen ved valget i 2019. Man har sett hva som skjer når «kaospartiene» styrer.

På campingen bestefaren startet er Bernander på hjemmebane. Fortsatt driver hans tante Sally Verkerk hotell og leiligheter på Hamresanden.

– Lyden av campingplass er oppvekst og sommeridyll for meg. Og lyden av arbeid, sier han.

Som Bernandere før ham ble han satt i sving alt som barn. Gradvis fikk han større ansvar og krav.

– Det preger meg. Å stille krav er å bry seg, sier vi. Jeg tror veldig på det, sier Høyre-politikeren.

---

Viktige saker for Mathias Bernander (34) og Høyre

Få orden i «økonomisk kaos» og budsjettunderskudd etter Aps år ved makten i Kristiansand.

Samtidig klare å prioritere de viktigste oppgavene, som helse, omsorg og oppvekst.

Lette folks privatøkonomi i dyrtiden ved å redusere eiendomsskatten.

Kristiansand er storbyen med størst andel unge uten arbeid. Mer samarbeid med ideelle, bedrifter og sosiale entreprenører er del av Høyres resept.

---

«Johnny» sin sønn: – Skulle i hvert fall ikke bli politiker

Som far som sønn: John G. Bernander spøkte i sin tid med at han har stor tro på barnearbeid i ansvarlige former.

Nå pekes Mathias Bernander på som en stigende stjerne i sør og i Høyre, slik hans far ble før ham. John G. Bernander var nestleder og stortingsmann før han ble toppsjef i NHO og NRK.

Selv har sønnen bare vage minner fra farens politikertid. Men fortsatt har «Johnny» Bernander en stjerne blant voksne i Kristiansand.

– Kaster han en skygge?

– Få i min generasjon vet hvem faren min er. For meg er det bare en fordel å kunne be om råd iblant, sier Mathias Bernander.

Men som tenåringer flest, gjorde også han et mini-opprør mot faren sin:

– Jeg skulle jo aldri bli politiker og var ikke del av Unge Høyre.

ISFRONT: Mathias Bernander med kristiansandsk Hennig Olsen-is på Hamresanden Resort, som eies av hans tante Sally. Rival-campingplassen ved veien har derimot Diplom-is. Det synes Bernander lite om. (Sondre Transeth/Vårt Land)

Har barna i kristen barnehage og ber aftenbønn for dem

Nasjonalt er Bernander et ubeskrevet politisk blad. Han beskriver seg som liberal til sinns, men konservativ i politisk fremgangsmåte.

– Å la familien og den enkelte få bestemme mer over egne verdier, er min ideologiske grunnpilar.

– Er du verdiliberal eller verdikonservativ?

– Om bioteknologi er jeg konservativ, i andre spørsmål mer liberal. Jeg vil fjerne lokale skjenkerestriksjoner i Kristiansand.

– Er du religiøs?

– Ja, i den forstand at jeg føler meg godt hjemme i Den norske kirke. Jeg har barna mine i en kristen barnehage og vil at de skal lære om troen. Jeg er ikke aktiv kirkegjenger og i et religiøst miljø, men jeg ber aftenbønn for barna, slik jeg ble bedt for selv. Det er liksom en planke i vår familie og jeg er glad i de verdiene, sier Bernander.

Han ønsker klare ord om at politikken skal bygge på kristenarv i en borgerlig politisk plattform etter valget.

SELVTILLIT: Mathias Bernander vant en kampen om å bli Kristiansand Høyres ordførerkandidat med 173 stemmer mot 101 til utfordrer og tidligere stortingsrepresentant, Peter Gitmark. (Sondre Transeth/Vårt Land)

– Ap kan ikke løpe fra ansvaret for at det ble kaos

Sjokk-valget i Kristiansand i 2019 er viet avisartikler og podkast-serier. Bernander mener protestbølgen som skylte over Norge avgjorde resultatet mer enn den beryktede Facebook-siden Sørlandsnyhetene:

– Men sånne sider er gift i samfunnet. Det skapte en drittkastingkultur.

Likevel retter han en pekefinger også mot Arbeiderpartiet og avtroppende ordfører Jan Oddvar Skisland:

– Ap kan ikke løpe fra ansvaret for at det ble kaos etter valget. De dannet et flertall med alt fra Rødt til utbrytere fra nasjonalistiske Demokratene. Det kunne ikke gå og sendte kommunen ut i kaos. Vi fikk et bystyre med masse partihopping og uforutsigbart flertall. Kaoskulturen kom inn i bystyret.

Han lover at Høyre aldri vil danne en koalisjon de er utrygge på. Målingene viser solid flertall med KrF og Frp, men Bernander vil ha med Venstre også.

– Samarbeider du heller med Ap enn protestpartier hvis flertallet ryker?

– Ja. Norgesdemokratene er uaktuelt. Avstanden til Rødt og SV er for stor.

Foreløpig tegner Bernander til å få mer hverdagslige utfordringer. Som å bli enig med KrFs nye toppkandidat.

---

Borgerlig flertall

Borgerlig side tegner til å få flertall i Kristiansand.

VGs Kristiansand-måling 6. september gir Høyre, KrF, Frp og Venstre 29 mandater, de rødgrønne 18 og «andre partier» ti, viser Pollofpolls beregninger.

Ap ble målt til kriselave ti prosent. Også valgoverraskelsen fra 2019, Norgesdemokratene, er nå nede for telling i byen.

---

MEDVIND: Charlotte Beckmann Finnestad (i midten) er KrFs toppkandidat og kan bli Kristiansands neste varaordfører. (Sondre Transeth/Vårt Land)

Valg i kristelig «bakvendtland»

– Ja, jeg kan godt ta en brosjyre, men vi stemmer på dere uansett, smiler en kvinne til Charlotte Beckmann Finnestad.

Vårt Land treffer KrFs førstekandidat utenfor Kiwi-butikken på Flekkerøy. Slår målingene til, blir hun trolig varaordfører i Kristiansand. KrF er et maktparti i byen med tre ganger høyere oppslutning enn nasjonalt.

Flekkerøy er Kristiansand på steroider og et kristelig «bakvendtland»: Her utvides folkekirken, bedehusene rennes ned og gutten i kassa på Kiwi snakker med kunder om disippeltreningsskole. KrF fikk 40 prosent ved valget i 2021.

– Flekkerøy er viktig for oss, bekrefter Beckmann Finnestad.

Hun følger i fotsporene til KrF-profilen Jørgen Kristiansen, som sikter på stortingsplass i 2025.

FLEKKERØY KIRKE: En ettertenksom Charlotte Beckmann Finnestad i nyoppussede Flekkerøy kirke. Hun er også fylkessekretær i Agder KrF. (Sondre Transeth/Vårt Land)

Møter med Jesus og Jørgen Kristiansen på Hawaii

Det var ikke gitt at barnebarnet til Olav Beckmann, som grunnla skolesekk-merket Beckmann i 1946, skulle bli lokalpolitiker. To hendelser og årstall ledet fram til det, forteller hun:

2012: Beckmann Finnestad er 34 år, singel, barnløs og føler at livet er litt tungt. Det er bakteppet når hun vender om og får «et personlig forhold til Jesus som forandret livet mitt».

– Jeg forsto at Gud ikke har barnebarn, men barn, sier hun.

– Har det påvirket deg som politiker?

– Ved at jeg prøver å være tydelig på de kristne verdiene, raus og åpen om at livet ikke alltid er på en rosa sky.

2018: Beckmann Finnestad er på bibelskole på Hawaii. I klassen har de om politikk og etterpå kommer hun i prat med en bekjent fra Kristiansand, som også er på skolen: daværende varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF).

– Han spurte om jeg ville stå på valglista til KrF. Jeg takket ja og meldte meg inn i partiet, minnes hun.

– Konservativ, borgerlig og stolt av det

– Hvor vil du plassere deg i KrF-landskapet?

– KrF er en familie med takhøyde og jeg er en konservativ kristen og stolt av det, sier Beckmann Finnestad

Hun er medlem av pinsemenigheten Filadelfia Kristiansand, men har gått i Ytre Randesund Misjonskirke etter at hun traff mannen sin.

– I økonomisk politikk er jeg mer borgerlig, fortsetter hun.

Beckmann Finnestad er opptatt av mer offentlig/privat-samarbeid og at «vi ikke skal være redde for å si at det bare finnes to biologiske kjønn».

---

Dette kan bli KrF-krav i forhandlinger med Høyre

Fortsatt kommunal kontantstøtte for barn inntil tre år. Høyre er mot dette.

Kommunalt fritidskort for 6–18 åringer.

Mobilforbud og mer lek i skolen.

---

KRITISK BLIKK: Politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus er spent på hva slags koalisjon Mathias Bernander (H) til slutt får stablet på beina hvis målingene slår til og han vinner valget. (Sondre Transeth/Vårt Land)

Vidar Udjus: Dette kan stikke hull på borgerlig idyll

Fra Fædrelandsvennens nye lokaler ved bytorget, følger politisk redaktør Vidar Udjus politikken i Kristiansand med argusøyne. Han plasserer KrFs kandidat til høyre for Høyre i verdispørsmål så vel som klima og byutvikling.

På årsmøtet der Beckmann Finnestad vant kampvotering om førsteplass på KrFs liste, kritiserte støttespillere Pride fra talerstolen, ifølge Udjus.

Han ser minst to kimer til konflikt i en koalisjon mellom Høyre, KrF, Frp og Venstre:

Bompenger i byvekstavtale : KrF og Frp er kritiske til krav om bomstasjoner i byvekstavtalen regjeringen tilbyr Kristiansand.

: KrF og Frp er kritiske til krav om bomstasjoner i byvekstavtalen regjeringen tilbyr Kristiansand. Klima- og miljøpolitikk: Frp, KrF og Høyres linje om arealbruk og reduksjon av byens uvanlig ambisiøse klimamål (80 prosent innen 2030) kan bli vanskelig å svelge for Venstre.

Redaktøren mener dessuten at Mathias Bernander (H) ikke har besvart hvilke tøffe valg han vil ta i møte med kommunens underskudd:

– Administrasjonen sier årsaken er økning i kompliserte, lovpålagte oppgaver som spesialundervisning. Hvordan skal Bernander gjøre alt han vil og kutte eiendomsskatt samtidig med det, undrer Udjus.

TØFF TID: Vidar Kleppe var på Stortinget for Frp, men ble suspendert i 2001 og stiftet deretter nasjonalistiske Demokratene. Han byr på kaffe, kaker og plommer. (Sondre Transeth/Vårt Land)

Jordskjelv rammet Vidar Kleppe

I en enebolig utenfor byen har Vidar Kleppe helt andre bekymringer etter to jordskjelv i livet på fire år. Først mistet han kona si, deretter partiet sitt.

Den evig-optimistiske «underdogen» har fått et melankolsk drag over seg.

– I går var det to år siden begravelsen. Hun ble 54 år. En dag sto hun og svaiet på kjøkkenet. Jeg ringte 113. Samme dag fikk vi beskjeden: føflekkreft med spredning til hjerne og lunge, sier Kleppe.

Seks måneder senere døde hun hjemme.

– Politikken gir meg mye å henge fingrene i og tenke på. Det er folk som har det verre enn meg i dyrtiden, sier han.

SYDSTATENE: Vidar Kleppe anslår at gliset av en Cadillac utenfor huset hans er 12 kvadratmeter stor. Bilen er fra 1959, en av de fineste årgangene med de største «vingene», forteller han. (Sondre Transeth/Vårt Land)

Kjemper for sitt politiske liv

Nå kjemper Vidar Kleppe også for sitt politiske liv. I vår ble han sparket ut av partiet han grunnla: nasjonalkonservative Norgesdemokratene. Den store bystyregruppa fra 2019 var alt gått i oppløsning.

– Da tenkte jeg å gi meg. Men så sa alle mine støttespillere: «Vidar, nå gir vi oss ikke. Vi må bare samle 100 underskrifter og stille liste. Vi samlet over 1.100 på få dager. Navnet ble Kleppelista, for de sa: «Alle vet hva du står for, Vidar», sier Kleppe.

Kamp mot fattigdom, bompenger og offentlig sløseri er valgkampsaker, men den røde tråden i Vidar Kleppes liv er rollen som ombudsmann for den lille mann, avslutter han på rim:

– Vidar Kleppe og Kleppelista holder ord, fordi ingen sak er for liten og ingen sak er for stor. Livet består av enkeltskjebner og enkeltsaker.

Etter Vårt Lands besøk faller Kleppe for første gang ut av kommunestyret i en måling for KRS. På en ferskere VG-måling er derimot Kleppelista inne.