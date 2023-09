Fire prosent – eller ikke fire prosent? Inn i natten, etter partilederdebatten, hersket det fortsatt usikkerhet for KrF.

For Bollestad var lokalvalget uansett en lettelse. For triste galluper med totall møtte partiet også tidlig i valgkampen.

I enden av Stortingets vandrehall snakker Bollestad med Vårt Land om:

Hvorfor KrF synes å ha styrket seg blant kvinner?

Hvordan hun vil møte presset: Hvilken regjering vil partiet ha i 2025?

Og ikke minst: Hvordan vil hun slappe av etter valget?

GLADE: Partileder Olaug Bollestad flankert av nestlederne Ida Lindtveit Røse og Dag Inge Ulstein på KrFs valgvake på Mesh i Oslo mandag kveld. (Annika Byrde/NTB)

Bollestad er klar: – Vi har snudd trenden

– Er en oppslutning rett ved firetallet et bra eller et dårlig utgangspunkt for skjebnevalget i 2025?

– Det viktige for oss frem til 2025 er at vi nå har snudd trenden. Målet er å utvide partiet politisk og at folk skal kjenne seg hjemme i KrF.

Partiet – som hun hele tiden kaller «laget» – skal styrkes enda mer.

– Galluper ga KrF høye firetall ukene før valget. Kan det ikke også være litt skuffelse i rekkene nå?

– Akkurat nå på natten vet vi ikke hvordan alt blir til slutt. Men KrFs oppslutning har gått nedover siden slutten av 1990-tallet. Så det å snu en trend og vippe oppover, det er i seg selv en bragd for laget.

Bekymret for noe? KrF-lederen gir kontant svar

Bollestad tegner bildet av «bragden»: strategisk prioritering av politikk. Bygging av nye satsinger – og av personlige profiler. Dessuten har både hun og andre profiler drevet målrettet reising.

– Er det noe med dette valget og situasjonen som også bekymrer deg?

– Nei, jeg tenker vi har et godt utgangspunkt for å jobbe videre. I flere kommuner er vi nå største parti. Da tenker jeg ikke bare på Sør-Vestlandet, men også på et sted som Skjervøy i Troms.

Også før det neste valget vil det handle om uttelling for saker — KrF-leder Olaug Bollestad

– Men bortsett fra Kristiansand er det ikke stor stemmevekst i byer som trengs for å løfte KrF godt over firetallet nasjonalt?

– Å bygge et storbynettverk blir en del av strategiarbeidet fremover. Der har vi mange gode folk som kan bidra, også blant dem som er kommet inn i de ulike bystyrene, svarer hun.





Spørsmålet vil komme: Hvilken side vil KrF velge?

Men når årets lokalvalg plasser KrF ved sperregrensen kan partiet fremover også møte en annen utfordring:

Hvilken regjeringsmakt vil partiet bidra til i 2025?

– Hvordan vil du som partileder møte dette presset?

– Det presset vil jeg leve godt med. For: Vi skal utvikle politikk – og dette skal vi gjøre i fellesskap. Folk skal få diskutere den ene og den andre veien. Men vi skal sammen bli sikre på den veien vi går.

– Så det blir altså en prosess om samarbeid før neste stortingsvalg?

– Nei. Ikke nå. Vi har valgt noen politiske områder som også blir viktige for oss i 2025: Som barnetrygd og fritidskort. Da vi gikk inn i regjering i 2019, var det saker som lå til grunn. Også før det neste valget vil det handle om uttelling for saker.

Med Bollestad i front snur en trend

Et positivt tegn for KrF allerede før mandagens valg: Andelen kvinner blant partiets velgere har økt, ifølge beregninger Norstat har gjort for NRK.

Ved stortingsvalget i 2017 var 63 prosent av KrFs velgere kvinner. Ved krisevalget i 2021 falt andelen til 57 prosent.

Før valget i år var derimot kvinneandelen økt til 67 prosent, ifølge Norstat.

– Har dere vært opptatt av andelen kvinnelige velgere?

– Vi har vært opptatt av å bygge flere kvinnelige politikere og profiler, svarer Bollestad.

Derfor tror hun kvinner kommer tilbake

Hun trekker fram Lund kommune i Rogaland – med førstekandidaten Gro Helleland – der tall valgkvelden viste KrF-fremgang på hele 9,5 prosentpoeng.

– Der har førstekandidat Gro Helleland og KrF blitt det største partiet. Og plutselig klarer du å bygge noe, som jeg tror vil være viktig over tid.

Eldreomsorg har dessuten vært en prioritert valgkampsak for KrF. Mange kvinner arbeider i sektoren. Bollestad spør seg om KrF kan ha truffet en nerve blant kvinner her.

Er det en Olaug-effekt i det hele?

– Er det også en Olaug-effekt også – altså noe ved deg personlig som bidrar?

– Nei. Laget er det viktige for meg. Jeg er veldig opptatt av at kvinner skal få være den de er og ikke tenke at de skal være en annen, svarer hun.

Da hun selv entret politikken, opplevde hun selv at hun ble målt mot om hun lignet Valgerd Svarstad Haugland, Bjørg Tørresdal eller Hilde Frafjord Johnson.

– Slikt er ganske krevende. Folk må gå i egne sko og utvikle seg selv. Jeg skal heie på kvinner i KrF, men også på menn, sier KrF-lederen.

TOPP STEMNING: En oppglødd KrF-leder Olaug Bollestad talte til partikadrene mandag kveld. (Erlend)

Sist: Skrekk-kveld. Nå: En helt annen aften

Valgkvelden for to år siden ble skrekk-kveld. Under firetallet og dermed under sperregrensen.

– Da var dere ganske bleke og lange i maska. Hvordan var årets valgkveld for deg?

– Sist var det jo også et ganske annet bakteppe. I år ble jeg jo «slept inn» på et bakrom for å sitte og se på tallene som kom. Men jeg følte på et ganske stort ansvar, for å være ærlig.

– Hvordan vil du puste ut etter valgkampen og valgnatten?

– Nå skal jeg hjem og holde rundt Jan Frode i hele natt.