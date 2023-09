Et gjennomsnitt av de fire kommunevalgene før hans ledertid ga Sp 7,7 prosent i oppslutning. Og det er tall som dette partiet i kveld kan ha i sikte.

Før de første prognosene kom valgkvelden, var tallet 8,5 prosent håpet sentrale Sp-aktører delte med Vårt Land.

Og Sps vake eksploderte i jubel da NRKs prognose viste 9,7. Men samtidig viste både opptalte stemmer og prognoser fra TV2 og Nettavisen at det snarere var et syv-tall partiet hadde i sikte.

Publikum falt derfor fort til ro. Og Sp-profilen Geir Pollestad var kjølig avventende:

– At vi får tilbakegang, er jo ikke uventet. Men jeg har ikke lyst til å konkludere så tidlig, om det går en prosent opp eller ned ut fra de første tallene, sier landbruks- og matministeren til Vårt Land.

Sp-profil Pollestad: – Krevende tider for oss

De første tallene pekte altså mot en halvering av super-sifrene på 14,4 prosent ved forrige lokalvalg. Og punkterte altså drømmen noen hadde.

8,5 prosent var nemlig kommunevalgresultatet Vedum fikk året etter at han var blitt partileder. Det var det beste siden EU-kampen – og siden ble det en lang opptur.

Nå er det nærmest tilbake til «start».

– Hvorfor går det denne veien, Pollestad?

– Målingene i forkant sprikte. Og så er det ikke tvil om at vi har styrt i krevende tider. Folk har opplevd dette – og kjent det på lommebøkene. Vi har styrt for at folk skal kunne ha jobb og næringsliv skal gå bra. Men høy prisvekst skaper jo en del uro blant folk, forklarer Pollestad.

KJØLES NED: Landbruks- og matminister Geir Pollestad var en av profilene i Sps valgvake da prognoser kjølet forhåndshåpet ned. (Erlend Berge)

Vake på velvalgt Sp-sted. «Høylåve» på festning

«Beredskapspartiet» Sp hadde lagt valgvaken til festlokalet Høymagasinet på Akershus festning – i sin tid en låve for høy på festningsområdet.

Og selv om også mange kommunemålinger så dystre ut for Sp tidlig på våren, viste målinger sommerstid at Sp hadde sats for å løfte seg inn om kommunevalget.

Så sent som på Vårt Lands gallup i august fikk Sp 10,4 prosent. Da hadde det vært jevn stigning siden april.

Artikkelen fortsetter under grafikken – opptellingen viser tidlige resultater: