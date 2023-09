Rødt etter Høyre-skred: – Vi har en veldig viktig jobb å gjøre

– Vi har en viktig jobb å gjøre. Høyresiden flytter makt fra fellesskapet og folkestyret til markedet og milliardærene. Vi trenger en venstreside som kan stoppe det. Og akkurat det har heldigvis Norge en lang tradisjon for, sa Martinussen da hun gikk på talerstolen under Rødts valgvake.

Når 58,7 prosent av stemmene er telt opp, har Rødt en oppslutning på 3,5 prosent, noe som er 0,3 prosentpoeng lavere enn ved valget i 2019.

– Vi skal komme sterkere tilbake enn noen gang før. Vi skal ta tilbake kontrollen og skape et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge, fortsatte Martinussen.

Ifølge NRKs prognose ligger Høyre an til å bli landets største parti for første gang på nesten 100 år med 24,7 prosents oppslutning, mot Aps 21,2. På TV 2s prognose gjør Høyre det enda bedre: Partiet ligger an til en oppslutning på 26,8 prosent, mens Ap får 22,8 prosent.