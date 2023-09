– Oi, er dette Arbeiderpartiet! Himmel og hav, sier Britt Lindhart.

Hun sitter i bilen, og har kjørt det korte stykket nedover i Groruddalen i Oslo fra Stovner til Haugenstua torg. Der skal valgkamptroppene for Stovner Ap samles kort nå fredag ettermiddag før de deler seg opp og går på husbesøk i innspurten til valgdagen mandag. Før vi er helt framme, dukker det opp en jevn strøm langs veien av folk i røde vester. I bilen var stemninga upåklagelig fra før, men nå stiger den enda noen hakk.

– Jeg kjenner på en sånn stolthet, jeg er litt barnslig og blir aldri voksen! sier Lindhart, og prøver ikke å skjule fryden som brer seg.

VALGKAMP: – Jeg kjenner på en sånn stolthet, jeg er litt barnslig, jeg blir aldri voksen! sier Britt Lindhart, pensjonist med hjerte for Stovner og Ap. (Erlend Berge)

For henne startet engasjementet for Ap før hun kan huske. Hennes mor var aktiv i Ap. Selv har hun vært med hele sitt voksne liv. Denne gangen stiller hun ikke på valglista selv, men stiller i høyeste grad for Stovner Aps kandidater, med dagens bydelsutvalgsleder Rashid Nawaz på førsteplass.

Som så mange andre dager, har pensjonisten Lindhart stått på senteret for å komme i kontakt med folk, dele ut infobrosjyrer, drops i røde dropsesker, og røde roser.

Kampen mot gjerdet

Norstats siste måling utført for Vårt Land og Dagbladet viser Arbeiderpartiets store problem i innspurten. Arbeiderpartiet synker 1,3 prosentpoeng til 19,3 prosent. Men det som er like utfordrende, er at partiet ikke har lyktes med å hente egne velgere ned fra gjerdet.

Norstats måling viser at under halvparten av partiets velgere fra forrige kommunevalg ville stemt Ap på nytt.

– Aps styrke ved valg har vært å mobilisere hjemmesittere og egne velgere. Målingen tyder på at de ikke har klart dette, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Ønsker å beholde et byråd som jobber med, og ikke mot

Rashid Nawaz er bydelsutvalgsleder i Stovner for Ap, og er svært klar over hvor viktig det er å faktisk få innbyggerne i bydelen med over 32.000 innbyggere til å stemme. Her har valgdeltakelsen vært på under 50 prosent, og i en nedadgående trend.

Nawaz og Stovner Ap har drevet valgkamp på Stovner senter hele uka. Sammen med Norvald Mo, som har vært statssekretær for en rekke Ap-statsministre – Brundtland, Jagland og Stoltenberg – tar Nawaz en liten kaffepause før siste økt og senere husbesøk.

Nawaz understreker at det som står på spill nå, er om dagens rødgrønne byråd beholder flertallet, eller om borgerlige tar over.

– Vi har hatt et flertall som har jobbet med oss og ikke mot oss. Vi har fått til mye. De skjønner utfordringene vi har, og det går an å prate med dem, sier Nawaz.

BANKER PÅ: Rashid Nawaz, leder for bydelsutvalget i Stovner bydel, går på husbesøk sammen med to medhjelpere fra søsterpartiet Socialdemokraterna i Sverige: Emilia Bjuggren, som er byråd i Stockholm (bildet) og Mattias Vepsä, riksdagsmedlem (stortingsrepresentant). (Erlend Berge)

Han har ledet bydelsutvalget i disse åtte årene, og frykter at mye av det som har vært bygd opp av forebyggende arbeid rettet mot unge, forsvinner hvis høyresiden tar over styringen i Oslo.

Nawaz viser til levekårsutfordringene som bydelen har med en del fattigdom og en arbeidsledighet som er høyere enn snittet blant enkelte grupper.

– Vi har skaffet 500 ungdommer sommerjobb som bydel Stover betaler for. Det er en viktig sak for oss. Vi har åpnet eget jobbsenter der ungdommer får hjelp til å skrive CV og søknader, sier Nawaz.

Også gratis aktivitetsskole for alle barn mener han har betydd svært mye for en bydel som Stovner.

Den andre store, viktige kampsaken, er rett og slett at folk skal stemme. Valgdeltakelsen i bydelen har vært lav, rundt 50 prosent og synkende.

STOVNER SENTER: Inne på Stovner senter holder Aps valgkampmedarbeidere stand. Fra venstre Norvald Mo, Britt Lindhart og Roar Gravdahl, som er lokallagsleder i Stovner Ap. (Erlend Berge)

Svensk drahjelp

Ute på Haugenstua Torg holdes det appeller før de mange rødkledte går til hver sine boligområder for å ringe på dører. Statsråd og Aps nestleder Tonje Brenna snakker om hvor surt det vil være å sitte der etter valget og ha tapt flertallet med kanskje bare tre eller hundre stemmer.

En busslast med 60 personer har tatt veien fra Sverige for å hjelpe til. Blant dem er riksdagsmedlem Mattias Vepsä og Stockholms-byråd Emilie Bjuggren. De har vært med på dette i Norge før, og når det er valg i Sverige, får de tilsvarende hjelp fra AUF og Ap.

Byråd med tannbørste

Fra byrådet er Usman Ahmad Mushtaq på plass. Han kommer fra Stovner, og hilser hjertelig på Britt Lindhart, som har jobbet sammen med hans far hos Jordan på Stovner, der Lindhart jobbet i 30 år.

– Jeg tror det er først nå jeg har måttet kjøpe tannbørste selv, sier Mushtaq til henne.

JOBBET FOR JORDAN: Britt Lindhart jobbet sammen med Usman Mushtaqs far på Jordans fabrikk på Stovner. Mushtaq er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo. (Erlend Berge)

Mushtaq vokste opp med Høyre-styre i 18 år.

– Da var det kutt i bydelsøkonomien, lite av ungdomstilbud og ikke noen ungdomsjobber. Nå er det 4.000 ungdomsjobber i Oslo, mange av disse kommer i disse områdene. Det er utrolig viktig for ungdom som mangler nettverk for å få dem inn i næringslivet, sier Mushtaq, som er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Byråden fortsetter med å snakke om at skoler er blitt pusset opp, og at barnehagedeltakelsene er oppe i 80 og hele 90 prosent i noen områder, og at også sysselsettingen øker i grupper der arbeidsledigheten har vært høy.

– Dette er spissa, beinhard innsats fra byrådet. Vi bruker de store pengene i Oslo Øst der vi har en del levekårsutfordringer som må løses. Høyre har sagt at de skal kutte eiendomsskatten, og det er 2 milliarder kroner mindre i inntekter til Oslo kommune, sier Mushtaq.

Fredag kom VG med en ny meningsmåling som viser et knapt flertall for borgerlig styre i Oslo. Men Mushtaq tror det er mulig å snu utfallet.

– Det står om noen få stemmer, og jeg tror denne mobiliseringa vil hjelpe skikkelig.

Fra bondegårder til blokker

Britt Linhardt flyttet til Stovner i 1970. Hun synes det er rart å tenke på hvor mye som har endret seg.

– Alt her var bondegård og jorder, de hesja og kyrne gikk rundt på jordene. Det var ingen T-bane i begynnelsen, og vi måtte ta matebuss til Grorud, sier hun.

Linhardt har tenkt på å flytte fra Stovner mange ganger, fordi det var det mange skulle: Flytte derfra. Nå bor hun i en leilighet i boligstrøket Vestli som tilhører Stovner.

– Jeg har nydelig balkong på kjøkkensiden og på fem minutter er jeg midt i skogen. På den andre sida av Trondheimsveien har vi Badedammen og hele Lillomarka innover. Du aner ikke hva slags perle dette er, sier Linhardt.

Hun synes det er leit at Stovner fort blir nevnt i samme åndedrag som slåsskamper og uro. Selv har hun alltid følt seg trygg.

– Jeg skulle ønske mange hadde blitt kjent med Stovner og sett hvordan det egentlig er, sier Linhardt.