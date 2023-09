Raymond Johansen tar oppgjør med «woke»

Nå vil han ta grep for å nå guttene – før høyresiden tar dem, skriver Klassekampen fredag. Ap-toppen har selv to sønner og tror at høyresidens valgskred ved skolevalget i stor grad skyldes at de røde partiene skyver gutter og menn fra seg.

– Vi oppfattes som veldig politisk korrekte. Det er en stor avstand mellom venstresidens budskap og det guttene oppfatter som sine idealer og utfordringer i livet, sier Johansen.

Han forteller at han møter mange som opplever at venstresiden er for moralsk selvtilfreds.

Han tror mange unge menn opplever at venstresiden står for en kultur med strenge regler for hva det er innenfor å mene. På spørsmål om venstresiden er blitt for «woke», svarer Johansen:

– Ja, det mener jeg. Det kommer selvfølgelig an på hva du legger i ordet, men den parodiske, overdrevne varianten er et problem, sier Johansen.

Med «woke» mener Johansen kanselleringskultur, moralsk fordømmelse av feil holdninger og strenge regler for hva som er lov å mene.