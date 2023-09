Ordføreren visste ikke om påkjenningen som kom

– Jeg har verken helse eller krefter til å fortsette som ordfører. Det har vært en enormt energikrevende tid, sier Jan Oddvar Skisland (Ap).

Få uker før valget tar Arbeiderpartiets avtroppende ordfører i Kristiansand imot Vårt Land i rådhuset for å snakke ut etter fire turbulente år i byen.

Den lavmælte teologen tar seg god tid til avisen han selv har jobbet i for å si sin ærlige mening om:

Politisk kaos: Skisland slår tilbake mot kritikk, blant annet fra Høyres ordførerkandidat Mathias Bernander, om politisk kaos på hans vakt.

Politisk kaos: Skisland slår tilbake mot kritikk, blant annet fra Høyres ordførerkandidat Mathias Bernander, om politisk kaos på hans vakt.

Ap kan ikke samarbeide med protestpartier igjen, mener Skisland. De nye toppene i Ap og Høyre har et tungt ansvar for å bevare et godt forhold seg imellom. Å regjere med Sp: Det er farlig nær å skade mer enn det gavner Ap, mener storbyprofilen.

Det er farlig nær å skade mer enn det gavner Ap, mener storbyprofilen. Dagens KrF: Hvorfor den tidligere KrF-ordføreren (2003–2007) aldri kunne stemt på partiet nå.

Motvillig ordfører? – Jeg sa nei

For Skisland var det aldri planen å bli ordfører på ny i 2019, ni år etter at han forlot KrF for Ap. Men i «nye» Kristiansand Ap var det spenninger etter at Solberg-regjeringen tvangsinnlemmet Søgne og Songdalen i Kristiansand.

– De gamle kommunepartiene ble ikke enige om førstekandidat og utfordret meg sent i prosessen. Jeg sa nei flere ganger, men ja til slutt.

Kompromisskandidaten ante ikke hva for en påkjenningen som lå foran ham:

– Det har vært en påminning om demokratiets sårbarhet.

LADER: Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) på sitt kontor. Elsparkesykkelen lader batteriene før den skal ta Kristiansands øverste leder hjem til Presteheia. (Sondre Transeth/Vårt Land)

– Et knippe folk det er ekstremt vanskelig å forholde seg til

Skisland hadde sett Facebook-siden Sørlandsnyhetenes personangrep på politikere i byen. Men få forutså valgsjokket i 2019, der nasjonalkonservative Demokratene og protestpartier vant hvert femte sete i bystyret.

Plutselig manglet det et åpenbart flertall. Men i en dramatisk sluttspurt tilbød fire utbrytere fra Demokratene å sikre knappest mulig støtte til Skisland som ordfører og en rødgrønn plan i bytte mot «litt posisjoner», forteller han:

– Jeg tenkte at dette er risikosport, men at vi får ta ansvar, sier Skisland.

---

Jan Oddvar Skisland

65 år, fra Kristiansand. Går av som ordfører for Ap.

Var ordfører i byen for KrF fra 2003 til 2007, men meldte senere overgang til Ap.

Skisland er cand.theol. og har hovedfag fra Norges idrettshøgskole.

Har vært blant annet vært sjømannsprest.

---

Han skildrer to år med intenst arbeid for å holde de fire utbryterne i folden, tross sololøp og stadige krav. Til sist røk de uklar og siden har flertallet i bystyret vekslet.

Som ordstyrer i bystyret fikk Skisland merke hvordan vanlige spilleregler og adferd ble utfordret av «et knippe personer det er ekstremt vanskelig å forholde seg til»:

– De forsøkte å trenere møtene og å starte diskusjoner om habilitet, agenda og lovlighetskontroller for å få oppmerksomhet. Seriøse politikere valgte vekk debatter, fordi de ikke orket tulle-replikker og udokumenterte påstander.

GJØR OPP STATUS: – Jeg har hatt et anstrengt forhold til noen av politikerne i bystyret. At jeg nå likevel kan sette meg ned og prate greit med dem i en pause, er faktisk viktig for meg, sier Jan Oddvar Skisland. (Sondre Transeth/Vårt Land)

Avviser politisk kaos: Vi fikk alt, de ingenting

Likevel: Skisland avviser kategorisk at det har vært politisk kaos i bystyret på hans vakt, slik Høyres ordførerkandidat, Mathias Bernander, hevder i Vårt Land.

– Alle de store tingene vi gikk til valg på, har vi fått gjennom. Fremdriften er holdt. Men det har tatt mye energi og tid, sier Ap-ordføreren.

Protestpartiene har ikke stanset noe av det de ville, mener Skisland. Deriblant den berømte «kunstsiloen», byvekstavtale og flytting av containerhavna.

Samarbeid mellom Ap og Høyre når mye står på spill, er én årsak til det, mener Skisland.

ETTERFØLGER: Jan Oddvar Skisland mener at hans ordfører-etterfølger har et ansvar for et flertall «som kan stå sammen uten støy». (Sondre Transeth/Vårt Land)

Tungt ansvar på etterfølger: – Ap og Høyre må pleie forholdet

Derfor mener Aps avtroppende ordfører at det hviler et tungt ansvar på etterfølgeren. Målingene tyder på at det blir Mathias Bernander (H).

– Nå er det viktigste at vi får et seriøst arbeidende flertall, som kan stå sammen uten støy. Så skulle jeg ønske at Ap var med å styre.

– Men heller borgerlig flertall enn vippemakt til protestpartier?

– Ja.

– Har du noen tips til Bernander?

– Nei, men han og vår toppkandidat, Kenneth Mørk, må være bevisste på at de opprettholder en god relasjon. Vi trenger et sterkt Høyre og Ap.

---

Skislands skryteliste om «vanlig» politikk

Avkorting av barnetrygden mot sosialhjelp er stanset.

14 prosent færre barn i fattige familier i fjor. Da hadde tallet økt i i ti år.

God fart i arbeid for å bedre byens lave yrkesdeltakelse.

Kåret til Norges nest beste bærekraftskommune. Piggdekkavgift er innført, miljøavdelingen styrket og vilkår bedret for elektrifisering av bygg- og anleggsmaskiner.

---

Nær tålegrensen i regjering med Sp

Fra ordførerkontoret har Skisland fulgt med på Ap og regjeringens motgang. Årsaken er mer enn dyrtid og strømpriser, mener han:

– Ideologisk er Senterpartiet og Ap veldig ulike, særlig om desentralisering og reform. I regjering får vi ansvar for vedtak langt unna Aps politikk. Vi bør si når noe er en Sp-seier fremfor å stå lojalt bak alt. Det er grenser for hvor mye vi kan forhandle internt på bekostning av Aps politikk.

– Er grensen krysset?

– Vi er i alle fall i nærheten av den.

Nylig målte VG Ap til kriselave ti prosent i Kristiansand. Nasjonalt viser gallup-snittet på 20-tallet.

VETERAN: I to perioder har Jan Oddvar Skisland regjert som ordfører i Kristiansand. Først for KrF og for Ap siden 2019. (Sondre Transeth/Vårt Land)

Mener KrF har dreid til høyre

Skisland har vært ordfører for KrF, men synes partiet har dreid til høyre etter veivalget i 2018:

– KrF er nå langt unna mine verdier politisk. I Kristiansand har KrF blitt partiet for de mest konservative kristne i frie menigheter.

Selv var han en «knallrød» KrF-er fra en Ap-familie, men «fant noe» i politikere som Jon Lilletun, Kjell Magne Bondevik og Knut Arild Hareide.

– Hva troen din betydd i årene som ordfører?

– Kristen tro og etikk er en naturlig del av livet mitt. Venner med felles verdier har vært viktige i krevende perioder.