Stortingets jurister avviser riksrett for Trettebergstuen

– Jeg vil understreke tydelig at dette er en prosedyreregel. En oversendelse til påtalemyndigheten vil ikke bety at Kontrollkomiteen har tatt stilling til om habilitetsbruddene kan være straffbare. Det er noe påtalemyndigheten må ta stilling til alene, sier leder Peter Frølich (H) i kontroll- og konstitusjonskomiteen til NRK.

Trettebergstuen trakk seg som kultur- og likestillingsminister i Jonas Gahr Støres regjering 23. juni etter at hun to dager før innrømmet å ha brutt habilitetsreglene ved å utnevne venner til viktige verv. En av vennene var fadder til Trettebergstuens sønn. Trettebergstuen er i tillegg fadder til barnet til en venn hun foreslo til et verv.

Etter at saken ble kjent, skrev jussprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité der han ba dem vurdere om Trettebergstuen begikk straffbare tjenestefeil.

Komitéleder Peter Frølich (H) sier de nå har fått en tydelig anbefaling:

– Stortingets konstitusjonelle avdeling har vurdert om brudd på habilitetsreglene kan utgjøre en tjenestefeil som kan påtales ved riksrett. De konkluderer med at slike lovbrudd alene ikke kan føres for riksretten, sier han.

Han forteller at dersom kontrollkomiteen lander på at riksrett ikke er aktuelt, skal komiteen oversende henvendelsen om Trettebergstuens habilitetsbrudd til påtalemyndigheten.

– Dette følger av reglene i Stortingets forretningsorden, sier han.