Mistillitsforslag mot Finlands regjering i rasisme-saken

Mistillitsforslagene er rettet mot finansminister Riika Purra og næringsminister Wille Rydman fra ytre høyre-partiet Sannfinnene.

Det er ikke ventet at opposisjonen klarer å få flertall for å kaste de to eller felle regjeringen, men mistillitsforslaget blir sett på som en ydmykelse for den borgerlige koalisjonsregjeringen.

Regjeringen ble rammet av skandale få dager etter at den hadde tatt over makta i sommer. Finske medier publiserte gamle innlegg fra flere ministere fra Sannfinnene, med uttalelser som ble stemplet som rasistiske.

I forrige uke forsøkte regjeringen å komme kritikerne i møte og ble enig om en plan for å bekjempe intoleranse og fokusere på antidiskriminering. Det er for lite, for seint, sier de finske sosialdemokratene SDP, som er det største opposisjonspartiet.

Det er ventet avstemming om mistillitsforslagene fredag. Det blir separate avstemninger om de to ministerne.

Purra, som er Sannfinnenes leder, beklaget i juli anonyme kommentarer hun hadde postet på nettet for rundt 15 år siden. Vilhelm Junnila – som var Sannfinnenes første næringsminister – måtte gå av etter bare ti dager etter anklager om flere nazireferanser.

Hans erstatter, Rydman, er rammet av en skandale etter at hans ekskjæreste lekket flere meldinger med rasistiske uttrykk.