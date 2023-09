– Vi har bredere KrF-politikk, oppleves relevante og klarer å være «folkeparti». Det er ikke bare kristne i kommunen som stemmer KrF, fortalte Andreas Bjorland, KrFs ordførerkandidat i Hå kommune, til Vårt Land sist uke.

Hå er noe så uvanlig som en KrF-bastion. Dagens KrF-ordfører, Jonas Skrettingland, har styrt kommunen i åtte år, men takker av i høst.

Kommunevalget blir viktig for partiet som havnet under sperregrensen ved stortingsvalget i 2021, og som har slitt på nasjonale meningsmålinger de to siste årene.

Vårt Land har sjekket lokale målinger og partikonstellasjonasjoner og ser at mens noen sliter i uken før valget, kan andre forberede seg på fornyet tillit.

KrFs ordførere; bare menn

Partiet som denne måneden feirer 90 år er ikke et stort ordførerparti. Men 11 menn kan smykke seg med gylne kjeder. Ni av dem bestyrer rådhus i bibelbeltet.

Unntakene er Ørjan Albrigtsen, ordfører i Troms-kommunen Skjervøy, og Harry Valderhaug, ordfører i Giske kommune i Møre og Romsdal.

De ni er:

Jonas Skrettingland, Hå kommune, Rogaland

Nils Olav Larsen, Vennesla kommune, Agder

Per Sverre Kvinlaug, Kvinesdal kommune, Agder

Ove Gundersen, Froland kommune, Agder

Jonas Andersen Sayed, Sokndal, Rogaland

Harald Rydland, Fitjar kommune, Vestland

Kjetil Torp, Vegårshei kommune, Agder

Stian Bjørsvik, Kvitsøy kommune, Rogaland

Terje Møkjåland, Iveland kommune, Agder

KrF feirer i disse dager at partiet er 90 år. Ved valget i 2021 datt det under sperregrensen.

Mangler makt i storby

Her er hovedfunn fra Vårt Lands maktsjekk av KrF:

I flere av kommunene der partiet har ordfører i sør og vest, vokser Høyre.

Har KrF hatt ordføreren lenge, hjelper det ikke å være størst. Med hestehandel til mandater kan blå og røde partier finne sammen – og knabbe ordførerkjedet fra KrF. Slike uvanlige allianser risikerer alle «styringspartier» å få mot seg etter et lokalvalg.

KrF har i denne perioden ikke viktige toppverv i en storby. Det er håp om at KrF kan få spilt kortene riktig i Bergen, der flere galluper peker KrF over valgresultatet fra 2019. Det samme gjelder i Kristiansand, der KrF frontet av Charlotte Beckmann Finnestad akkurat nå er nødvendig for maktskifte.

I Stavanger drømmer flere KrF-aktører om varaordførervervet. Listetoppen Henrik Halleland er fra Finnøy, som ble fusjonert inn i Stavanger før forrige valg, han kan bli makker for Høyre – om de tar ordførermakten fra Ap.

I fylkespolitikken er KrF klare for å kjempe frem både Jorunn Gleditsch Lossius (Agder), Anne Kristine Bruns (Rogaland) og Trude Brosvik (Vestland) i maktkabaler.

Ekstraordinært fylkesårsmøte i Agder KrF. POP: Per Sverre Kvinlaug (KrF) er en populær ordfører i Kvinesdal i Agder. (Tor Erik Schrøder/NTB scanpix)

KrF-bastion i nord

Lokalt har KrF flere sterke profiler. Noen utfordres fra høyre kant:

Vennesla: Nils Olav Larsen og KrF fikk kanonmåling i slutten av august, med fremgang til hele 30 prosent. Ubrutt ordfører-rekke over år. Men for at Larsen skal være sikret, trenger han alliansepartnere – og ikke at partier slår seg sammen mot store KrF.

Fitjar: Harald Rydland sikret ordførerpost for KrF i 2019. Da var KrF største parti. Gallup i slutten av august viste noe tilbakegang, men mer tydelig at Høyre har overtatt tronen som største parti.

Kvinesdal: Per Sverre Kvinlaug er blant partiets mest erfarne ordførere. KrF var størst og samlet en fjerdedel av velgerne. Allianser og tillit til Kvinlaug avgjør.

Sokndal: Alt før valget har flere andre partier pekt på at Jonas Andersen Sayed bør fortsette. Svært gode sjanser til gjenvalg.

Hå: KrF er størst på galluper i forkant. Etter to perioder med Jonas Skrettingland, er Andreas Bjorland ordførerkandidat. Høyre er nest størst – og kan ha ambisjon om å ta posten.

Kvitsøy: Fellesliste med KrF og Frie Borgerlige styrer kommunen. Lang KrF-tradisjon med ordfører – nå Stian Bjørsvik.

Skjervøy i Troms: KrF-bastion, klart største parti sist (32,9). Sp var nest størst (25,7), men kan gå på «Nord-Norge-smell» også i Skjervøy.

Giske: KrF med Harry Valderhaug har samlet en fjerdedel av stemmene de to siste valgene. Utfordring nå: Hvor mye vokser Høyre og Frp i sunnmørskommunen?

---

KrF

Etablert i 1933.

Har tre stortingsrepresentanter, fikk bare 3,8 prosent ved valget i 2021.

Har 11 ordførere – og 14 varaordførere.

---