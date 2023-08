Simon Stisen om å være homofil KrF-politiker: – Mottatt på rød løper

– Politikk krangler vi ikke så mye om, men religion krangler vi ganske mye om, sier Henrik Asheim.

For første gang gir Høyre-nestlederen og hans samboer, Simon Stisen, et politisk intervju sammen på «hjemmebane» i Bærum.

Mens Asheim er rikskjendis er Simon Stisen «Vårt Land-kjendis» med bakgrunn som pinsepastor og bidragsyter i avisens spalter.

Vårt Land treffer det blågule paret ved valgbodene utenfor Bærum rådhus i Sandvika, der driver valgkamp for hvert sitt parti: Høyre og KrF.

Hvordan er det å være åpent homofil KrF-politiker i dag?

Hvilke politiske saker krangler de om over kjøkkenbordet?

Hva synes de egentlig om Olaug Bollestad og Erna Solberg?

Derfor valgte Simon Stisen KrF

At Simon Stisen sitter i fylkesstyret til Akershus KrF og er deres 26.-kandidat i Bærum, har vært lite kjent.

Sin politiske «vekkelse» fikk den samfunnsengasjerte sørlendingen da han gikk på bibelskole i Sverige og partiet Kristdemokraterna kom på besøk, forteller han.

– Jeg valgte meg KrF, fordi jeg tror at gode verdier ikke oppstår i et vakuum. De må være forankret i noe, sier Stisen.

– Det er få offentlig åpent homofile politikere i KrF. Hva tenker du om det?

– Noen har opplevd det vanskelig å være i KrF. Jeg har respekt for andres opplevelse, men min erfaring er at det har blitt rullet ut en rød løper for meg. Jeg har ikke opplevd noe negativitet, sier Stisen.

VALGTE KRF: Simon Stisen er barneskolelærer i Bærum, tidligere pastor i pinsekirken Oasen i Mandal – og altså KrF-politiker i Akershus. (Erlend Berge)

Borgerlig samarbeid på hjemmebane

«Høyres nye topp likte å være singel: Nå har han funnet kjærligheten», meldte VG i april i fjor.

Samme måned ble Simon Stisen intervjuet i Vårt Land om den nye kjæresten, og sin opplevelse av å stå i kryssild mellom konservative kristne og homoaktivister.

– Er det noen paralleller mellom deres samboerhverdag og ikke-sosialistisk samarbeid?

– At selv om det kan bli litt krangling her og der, så oppdager man at man heller vil bo sammen enn hver for seg, ler Henrik Asheim.

– Vil du beskrive Simon Stisen som et «politisk dyr»?

– Ja, veldig. Ikke først og fremst partipolitisk, men det er sterke meninger om det meste som skjer på TV og radio, svarer Asheim og ser bort på samboeren.

– Var politikk noe dere fant hverandre i da dere møttes?

– På første date var det ikke mange minutter før vi begynte å snakke om politikk og religion, gliser Stisen.

BLÅGULT PAR: Henrik Asheim er å høre i nesten alle kanaler om dagen, som Høyres nestleder og valgkampleder. Det gir mindre tid sammen med samboeren. – Men vi begynte jo å date da han var en statsråd og drev valgkamp, så det går greit, smiler Simon Stisen. (Erlend Berge)

Henrik Asheim har lært forskjell på misjonsorganisasjoner

– Hvilke politiske saker krangler dere om ved kjøkkenbordet da?

– Politikk krangler vi ikke så mye om, men religion krangler vi ganske mye om, sier Asheim.

– Jeg har et litt mer distansert forhold til organisert religion i den forstand at jeg også kan påpeke noen svakheter ved det. Mens Simon har et nærere personlig forhold til det, utdyper Høyre-nestlederen.

Stisen nikker og skyter inn:

– Men jeg tror vi har lært litt av hverandre også, ikke sant.

– Så nå kan du forskjellen på Norsk Luthersk Misjonssamband og Indremisjonsforbundet, Asheim?

– Ja, det har jeg lært, det kunne jeg ikke før. Lavkirkeligheten i Norge har jeg blitt godt kjent med nå, smiler han.

HØYRES NORD-KOREA: Galluper viser at Høyre er på nippet til å ta rent flertall i Bærum. KrF får bare 1,9 prosent i Budstikkas august-måling, men ligger likevel an til å beholde plassen sin i kommunestyret. Elisabeth Fremstad Aukrust topper KrF-lista. (Erlend Berge)

Simon Stisen kaller seg for en borgerlig KrFer

– Hva slags samarbeid foretrekker dere i rikspolitikken?

– Siden lenge før KrFs retningsvalg har jeg sagt at jeg er en borgerlig KrF-er og den mest venstrevridde i min familie. Det sier jo noe om hvor jeg kommer fra og hvor min sympati ligger. Ytterkantene appellerer ikke til meg, sier Stisen.

– Du foretrekker sentrum og Høyre?

– Der finner jeg meg godt til rette.

– Ikke Frp altså?

– Broren min har sittet i bystyret for Frp, så jeg er mer avslappet til dem enn mange i KrF. Men jeg sympatiserer ikke med alt i ytre høyre av Frp, svarer Stisen.

– Hva med deg, Asheim?

– De fire borgerlige partiene er best sammen. Akkurat nå ser det vanskelig ut at alle skal sitte i samme regjering. Men erfaringen vår er at alle fire må samarbeide på en eller annen måte. Summen av partiene blir en politikk som treffer mange, sier Høyre-toppen.

Utvid Automatisk avspilling Bilde 1 av 5 Henrik Asheim og Simon Stisen Henrik Asheim og Simon Stisen på valgkamp for Høyre og KrF i Sandvika. (Erlend Berge)

Hva liker de best og dårligst ved den andres parti?

Åtte år med samarbeid til tross: Erna Solbergs regjeringstid var preget av tøffe budsjettkamper, der også Høyre og KrF barket sammen.

Så hva liker Simon Stisen og Henrik Asheim aller dårligst ved hverandres partier?

– Jeg er konservativ og ikke så glad i de mest liberale kreftene i Høyre, svarer Stisen.

– Jeg har aller mest mislikt KrFs standpunkt om felles ekteskapslov, men nå har de vel tonet det litt ned. Så svaret mitt blir at KrF for ofte mener at mer penger er løsningen på alle problemer, sier Asheim.

I dag nevner verken KrFs prinsipp- eller partiprogram ekteskapsloven med et ord.

– Hva liker dere best ved hverandres partier?

– Jeg tror kristne verdier er et godt grunnlag for et samfunn. Det jeg kaller for kristne verdier, vil du ofte kalle for konservative verdier. Jeg sympatiserer med mye i Høyres verdigrunnlag, sier Stisen til Asheim.

– KrF er flinke til å kombinere det å være et borgerlig parti med å løfte noen av de varmere verdiene, kvitterer Asheim.

SAMARBEID I BÆRUM: I dag samarbeider Høyre, Frp, KrF og Venstre i Bærum gjennom en felles avtale. Pensjonistpartiet er ofte med i budsjetter også, forteller Henrik Asheim. Han ble leder i Bærum Høyre høsten 2021 etter en periode med internt bråk i lokallaget. (Erlend Berge)

Dette sier de om hverandres partiledere

Personlig kjemi er viktig i politikkens verden også. Hva synes duoen om hverandres partiledere?

– Jeg liker Olaug Bollestad kjempegodt. Særlig at hun «kniber», som er å klemme på bollestadsk, sier Asheim.

– Erna Solberg er en god statsminister og partileder, som gir mye rom for at samarbeidspartiene kan dyrke sin egenart. Det er viktig for meg, som ønsker at KrF skal dyrke sitt særpreg, sier Stisen.

– Har du en hjertesak?

– Spørsmål om bioteknologiloven og menneskeverd fyrer opp noe i meg. Der kan jeg bli litt svart-hvit og ensporet, så jeg prøver å holde meg litt i tøylene der, sier han.