Torkel Brekke blir professor på MF

Torkel Brekke begynner i disse dager i sin nye jobb ved MF vitenskapelig høyskole. Det melder nettavisen Khrono.

Brekke har de siste fire årene ledet et prosjekt som skulle gjøre Oslo Met til et kraftsentrum for studier av religiøsitet og kulturelt mangfold. Nå er han én av flere sentrale forskere som forlater prosjektet, samtidig som de retter krass kritikk mot universitetets ledelse.

Til Khrono forteller han at han opplever at en oppfordring fra ham og noen kollegaer om å organisere et senter annerledes, har resultert i at «et par ledere har fått lov til å ødelegge disse langsiktige initiativene for å straffe det de mener er ‘ulydighet’».

Ledelsen ved Oslo Met sier til Khrono at de ikke kjenner seg igjen i Brekkes framstilling av saken.

– Jeg vil ikke framstå som misfornøyd når jeg faktisk har hatt en attraktiv jobb i fire år på Oslo Met, et sted med masse veldig flinke og hyggelige mennesker. Dette bør altså ikke handle om at jeg slutter, men om at dårlig lederskap ikke får konsekvenser, sier Brekke til Khrono.

Torkel Brekke er fast essayist i Vårt Land. På nettsidene til MF står Brekke allerede oppført som ansatt som professor i religionsvitenskap.