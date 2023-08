Tidligere innsatte får erstatning etter nakenvisitering

I 2022 ble staten dømt for menneskerettighetsbrudd etter at flere hundre innsatte ved Bergen fengsel over tid hadde blitt utsatt for omfattende nakenvisitering.

Nakenvisitert 500 ganger

Blant annet ble en kvinnelig innsatt bedt om å fjerne en tampong mens en fengselsbetjent så på.

En mannlig innsatt ble blant annet nakenvisitert opp mot 500 ganger, skriver NRK.

I dommen fra tingretten fikk tre tidligere innsatte dekket saksomkostningene sine, men fikk ingen erstatning. De anket saken, og staten er nå dømt til å betale erstatning til de tre.

– I dag feirer de

To av dem får utbetalt 100.000 kroner, mens den tredje får 75.000 kroner. De får også dekket videre sakskostnader de har hatt.

– I dag feirer de. Det de har blitt utsatt for er forferdelig. Mangelen på anerkjennelse fra staten har vært veldig tung å bære, og å stå gjennom disse rettsrundene har vært en gjenopplevelse av traumet, sier advokat Maria Hessen Jacobsen, som representerer de tre tidligere innsatte.

Bergens Tidende har vært i kontakt med regjeringsadvokat Liv Inger Gjone Gabrielsen, som førte saken på vegne av staten i retten.

– Vi har nettopp mottatt dommen fra lagmannsretten. Vi skal nå gå nøye gjennom den sammen med Justis- og beredskapsdepartementet, og det vil deretter tas stilling til om dommen skal ankes, opplyser hun i en epost til avisa.