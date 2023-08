– Forskjellsbehandlingen av elever i offentlig skole på bekostning av friskoleelever er i utgangspunktet problematisk, og direkte smålig, sier Asle Ystebø til til Vårt Land. Han er daglig leder i Danielsen-skolene, som eier og driver seks grunnskoler i Rogaland og Vestland.

Sist uke sendte Kunnskapsdepartementet (KD) og statsråden ut en gladmelding i valgkampen:

115 millioner kroner til innkjøp av skolebøker, som en ekstrabevilgning ved skolestart.

Forskjell på skoleeiere

Brenna poengterte at nå sørger hun for at «det finnes flere fysiske bøker i norske skole».

Men alle elever i grunnskolen får ikke nye bøker av Ap-statsråden. «Tilskuddet skal gå til kommunale skoler», presiserte departementet.

Asle Ystebø, daglig leder ved Danielsen-skolene, etterspør nye skolebøker også til de private skolene.

Brenna: Behandler alle likt

Likevel sa Brenna noe helt annet i flere dager, viser innlegg på statsrådens offisielle Facebook-side.

Elisabeth Næverlid Sævik, som er økonomileder i Danielsen-skolene, la ut et spørsmål på siden:

«Hva er grunnen til at regjeringen forskjellsbehandler barn ved at kun barn i kommunale skoler får glede av dette tilskuddet? Merkelig at ikke regjeringen behandler alle barn i Norge likt – uavhengig av hvilken grunnskole de går på.»

Fra kunnskapsminister Tonje Brennas Facebook-side.

Kunnskapsministeren svarte:

«hei! Det gjør vi ikke, pengene kan også brukes til å kjøpe bøker til elever som går på privat skole. Men fordelingen går via kommunene.»

Brenna: Behandler ikke alle likt

Da en annen skrev følgende: «Hei Tonje! Det står på udir sitt tilskuddsbrev til kommunene at dette kun er til offentlige skoler. Så det du svarer er ikke sant, dessverre. Eller tar jeg feil?», fikk hun dette svaret fra Brenna:

«Hei! Jeg sjekket det på nytt, og du har rett i at målgruppen er elever i den offentlige fellesskolen. Beregningene er også gjort basert på antall elever i de offentlige. Du har rett i din beskrivelse, og jeg var upresis. Beklager det, og takk for at du spurte så det ble klargjort.»

Fra kunnskapsminister Tonje Brennas Facebook-side.

Elever i grunnskolen

607.000 barn går på kommunale skoler.

30.000 barn går på private skoler.

Det gikk litt fort da jeg skulle svare på Facebook om noe som er mer teknisk — Tonje Brenna (Ap), kunnskapsminister

Vedgår at det gikk litt fort

Brennas første svar – om at også privatskoler var inkludert i ekstrabevilgningen – lå ute på Facebook-siden hennes i vel fire dager før hun gikk inn og rettet seg selv.

I en epost til Vårt Land forklarer Brenna hva som skjedde:

«Jeg ønsker å være tilgjengelig på Facebook, og svare når folk har spørsmål. Det gikk litt fort da jeg skulle svare på Facebook om noe som er mer teknisk.»

Tonje Brenna er minister for alle skoleelever i Norge, også de på friskoler — Elisabeth Næverlid Sævik, økonomileder Danielsen-skolene

«Er minister for alle skoleelever»

Økonomileder Sævik reagerer på feilinformasjonen fra statsråden, og kaller den «uproff»:

– Tonje Brenna er minister for alle skoleelever i Norge, også de på friskoler. Så det er ingen grunn til at ekstrabevilgningen til skolebøker ikke også skal inkludere de 30.000 elevene som går der, sier hun til Vårt Land.

– Hva forventer du av Brenna?

– Penger til kjøp av skolebøker til friskolene.

Daglig leder Ystebø i Danielsen-skolene rister også i Ap-statsråden:

– Når kunnskapsministeren møter kritikk om dette svarer hun villedende – på en måte som skaper forventninger hos friskoler og som kan skape forvirring hos kommuner. Hun bør nå raskt komme på banen og sørge for at friskoleeleven får det samme læreboktilskuddet som elevene i offentlig skole.

Får ikke bokpenger

Kravet vil ikke bli innfridd, skriver hun i eposten til Vårt Land:

«Modellen for finansiering nå, er lik den vi tidligere har hatt til kommunene for å kjøpe nye læremidler i forbindelse med fagfornyelsen. Hensikten med at beregningen for tilskudd til private skoler er basert på siste tilgjengelige regnskapstall, som hvert år er regnskapstall fra to år før tilskuddsåret, er at det skal være en forutsigbar finansiering. Metoden man bruker for å beregne tilskuddet til de private skolene gjør at de ikke kan få midler samtidig med de kommunal skolene. Da ville de blitt finansiert to ganger for det samme.»