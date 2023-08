ARENDAL: – Dette er en helt uvanlig og dramatisk endring for Høyre, sier valgforsker Johannes Bergh.

Før sommerferien surfet Høyre høyt på Vårt Lands kommunemåling. Men nå er sterke 31,7 fra juni brått blitt til 25,2 prosent. På Norstats ferske måling for Vårt Land og Dagbladet raser nemlig Høyre 6,5 prosentpoeng ned.

Det kan gi ny dynamikk og tettere valgdrama enn ventet i juni, mener valgforsker Bergh.

På målingen synker et kriserammet Ap nok en gang.

Mens de store faller svinger SV, Venstre og Industri- og Næringspartiet seg opp blant velgerne.

Arendal er arena for drama: – Velgere er i bevegelse

Torsdag er alle partilederne på plass i Arendalsuka for å delta i NRKs tradisjonelle fjernsynsdebatt. Den er avspark for fire ukers valgkampspurt.

Arendalsuka har vært scene for valgdrama tidligere: I 2017 kom plutselig en gallup der Ap stupte og dynamikken i valgkampen snudde. Valgforsker Bergh mener man nå ikke kan utelukke et tettere valgdrama:

– Målingen viser hvordan velgere er i bevegelse og at valgkampen blir viktig for hvordan det går. De siste valgene har en tredel av velgerne skiftet parti i løpet av valgkampen.

HARDT ARBEID: – Vi har hele tiden sagt at vi må kjempe for velgerne til valglokalene stenger, sier Erna Solberg (H). Her er hun på «dørbank» i Groruddalen i Oslo nylig. (Beate Oma Dahle/NTB)

Erna Solberg: – Utrolig godt utgangspunkt

Men hvorfor synker Høyre? Partileder Erna Solberg driver tettpakket valgturne lenger vest for Arendal, men gir Vårt Land sin egen skriftlige analyse av tallene:

– Målingen ville gitt et av Høyres beste kommunevalg noensinne, minner Solberg om:

– Det er et utrolig godt utgangspunkt for de fire siste ukene av valgkampen. Vi har hele tiden sagt at vi må kjempe for velgerne til valglokalene stenger, påpeker hun.

Fra valgkampbussen i Farsund i Agder er budskapet fra Solberg:

– Vi gleder oss til resten av valgkampen med debatter og hyggelige møter med velgere. Vi merker at det er stor stemning for et skifte i mange byer og bygder venstresiden styrer i dag

Høyres hovedsaker forblir kvalifiserte lærere, faglærte i eldreomsorgen, kortere saksbehandlingstider, skriver Solberg.

Hit går Høyres velgere

Solbergs optimisme til tross: Norstats tall forteller at Høyres tiltrekningskraft på velgerne ikke er like kruttsterk som i vår:

Gevinsten av kommunevelgere fra Ap er halvert. Også Sp har vunnet tilbake nær 20.000 tapt til Høyre i vår.

Høyre mister store kvanta av velgere som ikke stemte sist valg, men som i vår flokket rundt Solberg i medvind. Dette er en lite trofaste velgergruppe.

Høyre ville fått et lokalvalgresultat som «bare» er 5,1 prosentpoeng bedre enn i 2019. Men det er 2,8 prosent dårligere enn i 2011, sist lokalvalg Solberg rustet seg til statsministerjakt.

Overrasket valgforsker: – Noe er i ferd med å skje

Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning synes Høyres stup er overraskende stort. Tilfeldigheter kan iblant gi heftige utslag på målinger, men Høyres fall er langt utenfor feilmarginen og sannsynligvis reelt, påpeker han.

– Det virker som at noe er i ferd med å skje. Høyres justeres ned fra et høyt nivå. Det viser andre målinger også.

Nå tar folk valgomater, snuser på andre partier og flytter på seg i denne fasen, påpeker Bergh.

– Hva slags drama kan man nå stå foran?

– For Høyre kan en sånn dårlig nyhet i starten av valgkampen gjøre den tyngre, sier valgforskeren.

INNSPURT: – Målingen viser hvordan velgere er i bevegelse og at valgkampen blir viktig for hvordan det går, sier valgforsker Johannes Bergh til Vårt Land under Arendalsuka. (Erlend Berge)

I skyggen sniker Sp seg oppover

Jonas Gahr Støres Arbeiderparti viser ikke tegn til bedring. Snarere faller partiet til nær prosentpoenget til 20,6 prosent.

Siden i vår har kurven pekt nedover på Vårt Lands kommunemålinger. Så mange som fire av ti av partiets 2019-velgere ville ikke stemt Ap på nytt i kommunen sin.

Partiets største stemmetyv nå er SV, som i august går frem 1,6 prosentpoeng til en oppslutning på 8,2.

I bakgrunnen av duellen mellom Høyre og Ap hever Sp seg med nesten prosentpoenget. 10,4 prosent er nærmere rekorden på 14,4 ved lokalvalget i 2019 enn krisetallene Sp møtte ved årsskiftet.

– Både Ap og Sp har mange tidligere velgere på gjerdet. Hvor de lander på valgdagen, blir viktig for utfallet av lokalvalget, sier valgforsker Bergh.

Dette er en helt uvanlig og dramatisk endring for Høyre — Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning

Nytt parti større enn KrF

Industri- og Næringspartiet styrker seg med 1,5 prosentpoeng og får lokal bestenotering hittil hos Vårt Land med 3,8 prosent. Da er partiet større enn KrF lokalt.

Ved valgkampinnspurten får Olaug Bollestads parti ikke mer enn 3,6 prosent – klart under det firetallet KrF fikk i 2019.

På denne målingen er ikke frafall av kjernevelgere problemet. Tendensen synes snarere å være at velgere fra forrige gang har skiftet parti.

Også Rødt får skrale tall etter politisk ruskevær rundt brillesaken i sommer. Med 3,9 prosent er fremgang etter forrige kommunevalg i praksis borte.

STIGER: Venstre-leder Guri Melby under et pressetreff før sommeren. Nå har partiet hun leder stigende galluptall. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Nå gjør Venstre et byks

For Venstre er situasjonen en helt annen. Som på Vårt Lands stortingsmåling tidligere denne uken gjør partiet et rykk oppover.

På alle Vårt Lands lokalmålinger hittil i år har Venstre gjort det dårlige enn de 3,9 prosentene partiet fikk i 2019. Nå stiger Venstre med 1,7 prosentpoeng til 4,9.

– Jeg har ingen god forklaring på fremgangen, men Venstre har klart å mobilisere i valgkampen før. Særlig i de store byene, bemerker valgforsker Bergh.

Også Miljøpartiet De Grønne (MDG) bryter med trenden fra tidligere i år. Med 5,6 prosent er ikke partiet lenger markant unna rekordsifrene på 6,8 i 2019.