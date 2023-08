ARENDAL: På Norstats ferske august-gallup for Vårt Land og Dagbladet får Industri- og næringspartiet (INP) rekordhøye 4,8 prosent.

Det gir INP syv stortingsrepresentanter og ikke minst: Partiet kan vippe flertallet mellom blokkene i norsk politikk.

– Nå får jeg gåsehud. Det rekord for oss, sier partileder Owe Ingemann Waltherzøe til Vårt Land.

I det valgkampen spisser seg til under Arendalsuka, har den politiske utfordreren lagt til kai med egen båt i sørlandsbyen. Gallup-rekorden gjør at Waltherzøe vil jekke seg en «Industri- og næringspils», laget av ivrige partimedlemmer i sør.

Men Vårt Lands måling byr på mer dramatikk:

Rett før valgspurten taper Høyre hele 2,6 prosentpoeng – og får 28,3.

Venstre får derimot sin beste notering siden 2012.

Rødt møter brille-smell og havner bare så vidt over sperregrensen.

[ Berit Aalborg kommenterer: Fersk stortingsmåling gir Industripartiet (INP) vippeposisjon ]

Erna kan havne på pinebenken: Fri til INP eller MDG?

For Erna Solberg bærer stortingsmålingen bud om at veien til makten ikke trenger å gå glatt om to år. Snarere kan et valgresultat som i augustgallupen gi kaotiske tilstander.

Høyre, Frp og Venstre vil ikke ha flertall. Selv ikke med de tre representantene som KrF får.

I stedet havner nye INP på vippen.

En redning finnes: MDG er her over sperregrensen og får syv mandater på Stortinget. Hvis partiet dropper sitt nei til Frp fra forrige valg, kan Erna Solberg samle de nødvendige 85 representantene uten INP.

Uansett utfall: Solberg vil måtte bygge en koalisjon med trolig enda større politiske spenninger enn sist hun var statsminister.

– En veldig vanskelig situasjon. Å skulle velge mellom MDG og INP er litt av et valg for Erna Solberg, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

OPPGLØDD: INP-leder Owe Ingemann Waltherzøe er oppglødd over gallupptall - og gir Arendals-toppen Tor Erik Danielsen vennskapelig «kokos». På Vårt Lands måling gir han også Erna Solberg hodepine. (Erlend Berge)

INP-Waltherzøe: – Nå begynner det å bli alvor

På relativt kort tid har INP mobilisert fra ingenting til rekordoppslutning på 4,8 prosent.

– Det er imponerende og dessuten symbolsk viktig for partiet at de kommer over sperregrensen på fire prosent ved stortingsvalg her, konstaterer valgforsker Bergh.

Det ville nemlig gitt INP nasjonalt gjennombrudd, syv stortingsrepresentanter og mulighet for vippemakt hvis det var valgresultat.

– Nå begynner det å bli alvor, sier partileder Owe Ingemann Waltherzøe.

INP: I båten har INP-leder Owe Ingemann Waltherzøe en kasse INP-pils laget av partivenner. (Erlend Berge)

– Er det klart at INP hadde sikret Erna Solberg flertall i en sånn situasjon?

– Nei, ikke i det hele tatt. INP har ikke glemt hva Solberg-regjeringen gjorde for vanskeligstilte. INP er derimot tuftet på å bli kvitt fattigdom, utenforskap og helsekøer.

– Da kan det jo bli samarbeidskaos? Er det ikke verre for INP hvis MDG sikre Solberg flertall?

– Faren for et MDG på vippen teller mye for oss. Vi ønsker jo å fortsette med petroleum og kvitte oss med vindkraftverk. Så dette må vi ta en runde på, sier Waltherzøe.

Bakgrunnstall viser at INP henter klart fleste velgere fra Frp, men også mange fra Sp og Norgesdemokratene.





Jubel ved MDGs valgbod – nestleder lukker ikke døren

Foran MDGs valgbod i Arendal jubler nestleder Ingrid Liland over å starte valgkampen med en måling på solide 4,2 prosent.

– Med slike tall hadde vi fått til ordentlige endringer i klima- og oljepolitikken. Så det må vi håpe at minimum blir resultatet ved neste stortingsvalg, sier hun.

Etter nyttår har MDG i flertallet av målingene vært under sperregrensen på fire prosent. Ved forrige stortingsvalg pekte det erklært blokkuavhengige partiet på Jonas Gahr Støre og satte bom for samarbeid med Frp.

– Kan dere skifte linje for å hindre at INP havner «på vippen» og får innflytelse over en ny Solberg-regjering?

– Hvis andre partier beveger seg, og vil være med på å gi Norge en annen og grønn kurs, så kan vi ikke lukke dørene to år før valget, svarer Liland.

Men det kravet er helt avgjørende for MDG. Det var også årsaken til partiets nei til Frp, forklarer nestlederen.

MEGET FORNØYD: MDG-nestleder Ingrid Liland er på plass i Arendal og svært glad for gode tall – og mulighet for vippemakt. (Erlend Berge)

Venstre-beste på tiår. Nå tar de igjen Sp

Venstre bykser frem hele 1,6 prosentpoeng til 6,3 prosent. Så skarpt har ikke Venstre gjort det i Vårt Lands målinger siden mars 2012. Fremgangen er den eneste utenfor feilmarginen på denne målingen.

Noe av veksten skyldes store overganger av velgere fra Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne. Med fremgangen har Venstre nå tatt igjen Senterpartiet, som synker til 6,3 prosent.

Høyre henter fortsatt velgere fra nær sagt alle partier, men går inn i valgspurten med et svekket drag på velgere. Erna Solbergs parti henter nå bare halvparten så mange av de frustrerte Ap-velgerne som før sommeren.

– Målingene viser en nedjustering av Høyre. Partiet har jo fått mange nye velgere på kort tid, alle er nødvendigvis ikke like lojale, sier valgforsker Bergh.

Ap stamper fortsatt før valgspurten: Partiet måles igjen under 20-tallet, taper ett prosentpoeng og lander på 19,1 prosent. Lekkasjen av velgere til SV er doblet siden juni. Partiet øker et halvt prosentpoeng til 8,1.

Rødt kjemper mot sperregrensen

Men for Rødt er målingen en kalddusj: Med 4,1 prosent er partiet bare så vidt over sperregrensen. Etter skandale-sommer med brillesak og lederskifte er tilbakegangen i august på ett prosentpoeng.

Tallene i gallupen gir et rødt farevarsel: Rødt taper nå velgere til konkurrenten SV – og er ikke lenger brysom for Ap. Etter år med stor velgerfangst blant frustrerte Ap-velgere, vinner Rødt nå knapt noen ting.

KALDDUSJ: Rødt får en kalddusj og faller til 4,1 prosent på Vårt Lands første måling etter Bjørnar Moxnes brille-exit. (Erlend Berge)

Normen i norsk politikk er at partier, over tid, ikke straffes hardt for enkelte politikeres feiltrinn.

– Kanskje rammes Rødt hardere enn et annet parti ville ha gjort, fordi Rødt kritiserer andre partier og politikere for deres handlinger, undrer valgforsker Bergh.

Målingen gir Frp en svak stigning til 12,2 prosent. Kristelig Folkeparti står bom stille med bare 3,9 prosent. Men i Norstats dramatiske augustmåling ville nettopp et KrF over sperregrensen fraranet INP vipperollen.