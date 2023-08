Flesker til for kjøttspising – nå blir han matministeren

Så var det klart: Sandra Borch (Sp) overtar som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Ola Borten Moe (Sp), som gikk av etter omstridt aksjekjøp.

Det betyr Geir Pollestad (Sp), en av Stortingets mest frittalende sluggere, rykker opp og tar plass ved Kongens bord som ny landbruks- og matminister.

På en pressekonferanse fredag omtalte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) den nye landbruksministeren som «en gryteklar» statsråd. Pollestad var også statssekretær i forrige regjering.

– Pollestad er løsningsorientert og kreativ. Han har livserfaring og kunnskap utenfor sitt eget område. Han er en person som også tar ansvar utenfor sitt eget felt, sa Støre.

Friske fraspark

Men med seg i bagasjen har den debattglade juristen og jærbuen en solid rekke med provoserende og smått spøkefulle utspill i debatter – også dem som sorter under hans nye departement.

Vårt Land gir deg her en meny av Geir Pollestads friske fraspark som opposisjonspolitiker og parlamentarisk nestleder, som han nå kan bli konfrontert med i sin nye hverdag som statsråd.

Kostholdsråd? Kjøtt til middag, men uten svor

Geir Pollestad er en av Senterpartiets mest aggressive talspersoner for norsk kjøtt. Språkbruken har vært frittalende og frodig.

Nå får Pollestad en viktig plass ved bordet i regjeringens arbeid med nye kostholdsråd. Forgjengeren Sandra Borch har allerede kritisert de faglige anbefalingene om å anbefale enda mindre rødt kjøtt i dietten.

– Kjøttfri middag er ikke middag, lød overskriften i Dagbladet da Pollestad og Borch sammen slo et slag for biff under Sps landsmøte i vår.

Pollestad er også del av en intern «ribbe-strid» i Sp. Like før jul var nemlig VG på julelunsj med de samme «kjøttvennene» Borch og Pollestad. Der kom Pollestad med en brannfakkel om den tradisjonsrike juleribba:

– Svor? Ser det ut som om jeg spiser ekkel grisehud, spurte Geir Pollestad, og sto frem som «svor-nekter».

Den nye matministeren kan dermed ligge an til å bli grillet om en hel serie forsvarsinnlegg for å spise mer norsk kjøtt.

Klimapolitiske brannfakler – og sterke ord om Ola Elvestuen

Men det er om klimapolitikk at Geir Pollestad har brukt sterkest ord. Han har havnet i eksos-krangel med Venstres Ola Elvestuen og kalt MDG et «menneskefiendtlig parti».

Selv har Pollestad kjempet for en «folkelig» forankret klimapolitikk. Nå får han en hånd på rattet i arbeid for å redusere klimautslipp fra landbruket.

I Vårt Land fyrte han i 2019 av følgende salve om daværende klimaminister Ola Elvestuen:

– Når jeg hører Elvestuen på radio får jeg lyst til å sette bilen på tomgang.

Miljøpartiet De Grønne har fått passet påskrevet i så sterke ordelag at Pollestad selv har gjort retrett.

Da han kalte dem et «menneskefiendtlig» parti etter kritikk mot strømstøtteordning for halvannet år siden, krøp Pollestad til korset.

– Jeg formulerte meg nok litt feil. Jeg burde ha skrevet at de har en menneskefiendtlig politikk. Ikke at de er et menneskefiendtlig parti, sa Pollestad senere til NRK.

Pollestad selv: – Kommer ikke til å uttale meg kjedeligere.

Da Pollestad fredag overtok nøklene til Landbruks- og matdepartementet, spurte Vårt Land om ikke utspillene gjør at han vil møte seg i døra fremover:

– Disse står jeg veldig godt inne for. Jeg har hatt et stort engasjement for norsk matproduksjon. Så får jeg stå opp for de sitatene jeg har hatt. Jeg tror ikke jeg kommer til å uttale meg kjedeligere fremover, svarer Pollestad.

Han forsikrer at han ikke vil blande seg opp i hva folk legger i handlekurven.

– Men jeg er opptatt av at den maten vi produserer blir gjort nettopp det med et lavest mulig klimautslipp. Det står ikke i konflikt med uttalelser jeg har hatt tidligere.

– Men har du ikke lagt deg ut med det faglige innholdet i kostholdsråd allerede?

– Det kommer til å bli en diskusjon om kostholdsrådene. Jeg er opptatt av at vi skal bruke ressursene i Norge til å produsere mat, og kjøttproduksjonen er en viktig del av det. Så skal vi produsere kjøtt på en måte med minst mulig utslipp per biff eller pølse.

Angret på Michelin-kommentar

Også om andre sider av matpolitikken har Pollestad angret seg etter spisse kommentarer.

Han seg selv terningkast to etter et Facebook-innlegg der han herset med medias interesse for Micheclin-guidens stjerner til norske restauranter:

«En god illustrasjon på sentralmakta/elitens syn på hva som er viktig og snobberiets glansdager. De aller fleste i Norge forbinder Michelin med bildekk og kommer aldri noen gang til å spise en eneste Michelinstjerne».

Utspillet fødte storm i sosiale medier.

Kan møte seg selv i døra om matjord

I opposisjon flesket han flere ganger til mot KrFs daværende KrF-landbruksminister Olaug Bollestad. Nå blir han selv skyteskive.

Da hun oppfordret kommunepolitikere til ikke å bygge ned mer matjord, gikk Pollestad høyt ut i Stavanger Aftenblad. Hun burde «fikse» dette selv, var budskapet.

Abort-refs til KrF

Pollestad har også refset KrFs linje i abort- og bioteknologi-spørsmål, selv om han selv plasserer seg nær KrFs syn. A

t Stortinget stemte ned KrFs bioteknologi-seire våren 2020, mente Pollestad at partiet mye kunne takke seg selv for.

Bakteppet var måten partiet forhandlet inn abort-innstramminger i Solberg-regjeringens plattform. Pollestads beskrivelse var kvass i Stavanger Aftenblad:

– Måten dette skjedde på var provoserende, stygt og falskt, sa han.

Nøkkelmann og grovarbeider på Stortinget

Geir Pollestad inngikk i statsråd-spekulasjonene før Jonas Gahr Støre utnevnte regjeringen. Men Pollestad forble stortingsrepresentant.

Han er i dag partiets parlamentariske nestleder og har som finanstalsmann hatt en nøkkelrolle i å forhandle fram flertall for statsbudsjettet.

Jærbuen er også en av partileder Trygve Slagsvold Vedums fortrolige og nære samarbeidsstrateger.

Pollestad har vært en slags multi-aktør for Sp, ved å stille opp i tøffe debatter på en rekke politiske felt.

Med opprykket til statsråd og Ola Borten Moes retur til Stortinget, vil det bli endringer oppgavefordelingen i Senterpartiets stortingsgruppe.