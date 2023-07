Hendersons nye klubb fjerner fargen i Liverpools kapteinsbind

Torsdag la det saudiarabiske fotballaget Al-Ettifaq ut en video på egne sider for å annonsere kjøpet av Liverpool-kapteinen Jordan Henderson. I videoen vises en rekke klipp av Henderson med kapteinsbindet på. Kapteinsbindet hans vises kun i svarthvitt.

Henderson har lenge vært en profilert ambassadør for LHBTQ+-rettigheter, og har båret regnbueflagg-kapteinsbind for både Liverpool og England. Nå skal han heve lønnen sin i et land hvor det er straffbart å være skeiv. Overgangen har vekket sterke reaksjoner. Det gjør også annonseringsvideoen.

– Det er ikke noen overraskelse at de gjør det. Vi har tidligere sett eksempler på at de ikke vil at det flagget skal vises i visse deler av verden, sier tidligere landslagsspiller Linda Medalen til Vårt Land.

Medalen kom selv ut som lesbisk i 1999 da hun fortsatt var aktiv som fotballspiller. I det samme året bar hun kapteinsbindet for Norge under fotball-VM i USA.

Medalen er en av Norges mest meritterte spillere, med 152 landskamper og 64 landslagsmål.

– Spill for galleriet

– Jeg tenker at vi som er oppegående og kommer fra land med ytringsfrihet, ikke bør støtte opp om og dra til land som fordømmer homofili, sier Medalen.

Hun er tydelig på at fotballspillere som velger å spille i land som hvor homofili er straffbart, kun jager etter penger.

– Da betyr ikke menneskerettigheter noe lenger. Det betyr ikke en dritt, sier hun.

Medalen legger til at det virker som det snart ikke er noen igjen som boikotter landene hun sikter til.

– Hva betyr det at Henderson, som har gått med regnbuebånd og fremmet homofiles rettigheter, går til Al Ettifaq?

– Jeg tenker at når han har brukt båndet før, så har han søkt popularitet. Så viser det seg at det har kun vært et spill for galleriet.

[ «Når engelsk fotballs største ikon for gode holdninger lar seg kjøpe, hvem kan da stå i mot?» ]

I AKSJON: Linda Medalen bytter drakt med en brasiliansk spiller etter bronsefinalen mellom Norge og Brasil i VM i 1999. (Terje Bendiksby/NTB)

Kritiseres for sportsvasking

Henderson er den siste i det som begynner å bli en lang rekke av store fotballprofiler som drar til den saudiarabiske ligaen Saudi Pro League.

Trenden startet med en av verdens beste fotballspillere, Cristiano Ronaldo. Han og spillerne som har fulgt etter har blitt tilbudt skyhøye lønninger. Henderson har for eksempel fått en kontrakt som gir ham 700.000 pund i uka i lønn, rundt ni millioner kroner. Det er en tredobling av lønna han hadde som kaptein i Liverpool, en av verdens største fotballklubber.

Overgangstrenden har fått kritikere i blant annet England og Norge til å kritisere spillerne for å la seg være en del av sportsvasking for Saudi-Arabia. De fire største klubbene i Saudi Pro League eies av Det saudiske oljefondet (PIF).

Overganger til Saudi Pro League

Christiano Ronaldo var den første store stjernen som ble kjøpt opp av Saudi Pro League i fjor.

Nå strømmer stjernene dit: Karim Benzema, Ngolo Kante, Roberto Firminho, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Steven Gerrard (trener), og Jordan Henderson.

