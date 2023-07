Vårt Land har skrevet om to menn som ble utlevert fra Israel til Norge i 2021, og i fjor dømt til fengselsstraffer for svindel. Mennene har hele tiden kjempet for retten til å få etterleve de jødiske matreglene, også kjent som kosher.

Først sona de i Stavanger, for så å bli flytta til Kongsvinger. Begge stedene opplevde mennene vanskeligheter med å etterleve matreglene, de fikk ikke mat de kunne spise.

I juni i år møtte Vårt Land en av de to jødiske mennene, Felix Attia. 31-åringen sona da i Bastøy fengsel. Der opplevde han ikke vanskeligheter med å spise kosher. Han kunne selv handle og behandle maten han spiste.

Nå forteller Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), til Vårt Land at hun har fått informasjon om at Attia er flyttet fra Bastøy til Ringerike fengsel. STL har engasjert seg i kosher-saken til de to mennene.

– Vi forventer at det nye fengselet skal ivareta menneskerettighetene hans. Altså sørge for at han får maten han kan spise i henhold til religionen hans.

– Dette er en forventning vi har uavhengig om det er snakk om en jødisk fange som trenger kosher, en muslim som spiser halal eller en hindu som er vegetar. Dette er noe fengselet må strekke seg langt for å ivareta.

Vårt Land har tatt kontakt med Kriminalomsorgen og Ringerike fengsel. De opplyser at de ikke ønsker å kommentere enkeltpersoner.

Kosher

Kosher er en hebraisk betegnelse på mat som det er tillatt for jøder å spise, basert på forskriftene i Mosebøkene (3. Mosebok 11,3–22 og 5. Mosebok 14,3–47).

Tillatt mat er blant annet kjøtt fra dyr som har kløvde hover og tygger drøv. Svin er ikke tillatt.

For at dyret skal være kosher må det slaktes rituelt.

Det er ikke tillatt å blande kjøtt og melk. Derfor har en kosher-husholdning to sett med kjøkkenutstyr.

Det mosaiske trossamfund har utarbeidet en liste over norske dagligvarer som er kosher. De er sjekket og godkjent av rabbineren.

Kilde: Store norske leksikon og jødedommen.no

Konstant sulten

Et av kosher-kravene som gjør det vanskelig for Attia å spise kosher i fengselet er kravet om at koshermat ikke kan tilberedes i kjøkkenutstyr som er brukt til å lage ikke-koshermat.

På Bastøy løste Attia det med å ha et eget sett kun til koshermat. Vårt Land erfarer at han ikke har tilgang på dette i Ringerike fengsel.

Utfra det Vårt Land har fått informasjon om går Attia nå mye sulten, for kostholdet består i stor grad av bananer, nugatti, cornflakes, nøtter og tunfisk.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) behandler saken, som de mener reiser spørsmål om menneskerettigheter og mulig diskriminering.

KOSHER: På Bastøy fengsel kunne Felix Attia ha eget rent utstyr som bare ble brukt til koshermat. Det har han ikke på Ringerike fengsel. (Guro Asdøl Midtmageli)

