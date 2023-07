Ola Borten Moe (Sp) innrømmer å ha brutt habilitets- og aksjeregler

Ifølge E24 opplyser statsråden og Sp-nestlederen også å ha brutt regjeringens retningslinjer for aksjehandel med flere aksjekjøp de siste årene.

Borten Moe opplyser at han brøt regjeringens habilitetsregelverk da han i januar deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Kontrakten var den største i Nammos historie.

Ifølge E24 kjøpte Borten Moe aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen uka før. Sistnevnte eier indirekte 25 prosent av Nammo via den finske våpenleverandøren Patria.

– Det er en alvorlig sak, det er en pinlig sak, og det er en sak som gjør at det kommer til å settes spørsmålstegn ved min integritet spesielt, og helt sikkert regjeringen sin, sier Borten Moe i et intervju.

Undersøker mulig innsidehandel

Fredag ettermiddag varsler Økokrim at de vil undersøke saken.

– Vi kommer til å undersøke denne saken nærmere for å se om det er grunnlag for å åpne en etterforskning. Innsidehandel er en aktuell bestemmelse å se nærmere på, sier sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til E24.

Innsidehandel betyr at man kjøper eller selger børsnoterte aksjer mens man sitter på innsideinformasjon som kan påvirke aksjekursen. Dette er ulovlig.

Også Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget iverksetter undersøkelser, opplyser komitéleder Peter Frølich (H).

Frølich sier at Høyre vil be om en fullstendig, skriftlig redegjørelse for saken fra Borten Moe.

– I tillegg vil vi be om en redegjørelse for hvordan regjeringen har praktisert innsideregelverket i denne saken, eksempelvis om det er ført innsideliste og hvem som er listeført.

Han mener også at forvaltningsloven kan være brutt.

– Ola Borten Moe har i denne saken utvist svært dårlig dømmekraft. Han har brutt lover og regler som er utformet for å hegne om tilliten til våre demokratiske institusjoner, sier Frølich.

– Beklager

Borten Moe sier til E24 at han ikke hadde kjennskap til saken som skulle opp på regjeringsmøtet da han kjøpte aksjene. Saken skal ha blitt sendt på høring til andre departementer dagen etter aksjekjøpet, men ikke til Borten Moes departement.

– Jeg beklager veldig sterkt de feilene jeg har gjort, sier Ola Borten Moe, til E24.

Til NTB sier Borten Moe at han skjønte at han hadde brutt habilitetsreglementet da saken kom på bordet tidligere denne uka. Han ønsker å fortsette som statsråd.

Borten Moe har snakket med partileder Trygve Slagsvold Vedum om saken, men ønsker ikke å si noe om hvordan Vedum reagerte da han ble orientert.

Saken er også meldt inn til Statsministerens kontor, men Borten Moe opplyser at han fortsatt ikke har snakket direkte med statsministeren om saken.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har ikke svart på E24s spørsmål om han fortsatt har tillit til Borten Moe.

– Uvanlig grov og alvorlig sak

Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo mener saken svekker tilliten til regjeringen, og ber Støre rydde opp lynraskt.

– Dette er en uvanlig grov og alvorlig sak, og viser en oppsiktsvekkende mangel på forståelse i regjeringen Støre av den viktige funksjonen habilitetsregelverket har, sier stortingsrepresentanten til Vårt Land.

– Dette er det tredje alvorlige bruddet på habilitetsregelverket fra Støre-regjeringens statsråder på veldig kort tid. Det virker som det er fritt fram for statsrådene til å gjøre hva de vil. Denne ukulturen må ryddes opp i øyeblikkelig.

– Så drøyt som det kan bli

Et enormt tillitsbrudd, sier Dag-Inge Ulstein (KrF) om Ola Borten Moes brudd på regjeringens habilitetsregler. Ulstein mener statsråden må gå.

– At et regjeringsmedlem spekulerer i våpenaksjer midt i en krig, er så drøyt som det kan bli, sier første nestleder i KrF og tidligere utviklingsminister Dag-Inge Ulstein til Nettavisen.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken mener at kontroll- og konstitusjonskomiteen må behandle Ola Borten Moes habilitetsbrudd.

– Saken hører naturlig hjemme i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Statsministeren og Borten Moe må sørge for at Stortinget og offentligheten får all informasjon i saken, skriver Haltbrekken i en epost til Aftenposten.

Haltbrekken mener Borten Moe-saken skiller seg fra de andre habilitetssakene ved at dette har med egen økonomisk vinning å gjøre.

– Må trekke seg

Frp-leder Sylvi Listhaug sier det framstår som alvorlig at Ola Borten Moe (Sp) brøt regjeringens habilitetsregler med et aksjekjøp, og at han burde vite bedre.

– Det burde være elementært at man ikke kan drive med aksjehandel i et selskap og samtidig være med på å behandle saker om det samme selskapet i regjering, kommenterer Listhaug i en epost til NTB fredag.

Ola Borten Moe (Sp) må trekke seg, mener MDGs partileder Arild Hermstad. Han begrunner det med at det er snakk om alvorlige tillitsbrudd fra statsråden.

– Borten Moe burde gjøre som Trettebergstuen og søke avskjed, sier Hermstad til Aftenposten.

Hermstad mener at regjeringen Støre nå har et omdømmeproblem.

– Denne regjeringen har et omdømmeproblem med sammenblanding mellom private og politiske interesser. Derfor er det helt ødeleggende for tilliten om Borten Moe fortsetter, sier han.

Jussprofessor: – Må etterforskes

Jussprofessor Hans F. Marthinussen mener at Borten Moe må gå av som statsråd.

– Borten Moe kan umulig bli sittende, og han må etterforskes for innsidehandel, skriver Marthiniussen på sin Twitter-konto.

Jussprofessoren påpeker at det gikk veldig kort tid mellom Borten Moes aksjekjøp og opplysningene om statens store kontrakt med Nammo, som ifølge Marthinussen åpenbart er kurssensitiv informasjon.

– Jeg kommer ikke på noe grovere tillitsbrudd i politikken, utdyper han til Dagbladets Børsen.

– Det er ikke åpenbart ut fra informasjonen som foreligger, at dette er innsidehandel, understreker han, men sier at det uten tvil er en mulighet.