Ola Borten Moe går av etter å ha brutt regler i aksjehandel. – Ikke forenlig med å være minister

Fredag ettermiddag kalte Borten Moe inn til hastepressekonferanse.

Under pressekonferansen orienterte statsråden at han vil gå av som minister.

Han informerer også om at han går av som nestleder i Senterpartiet og heller ikke tar gjenvalg til Stortinget.

Det var E24 som først brakte saken om Sp-statsrådens aksjehandel. Til avisa opplyste Borten Moe, som også er Sp-nestleder, å ha brutt regjeringens retningslinjer for aksjehandel og habilitet.

Selv sa han tidligere fredag at håpet å forsette som minister, men at det var opp til om han hadde tillit.

Borten Moe vektlegger på pressekonferansen at det ikke er snakk om innsidehandel.

Selv har han trodd at det ville være mulig å rydde opp i saken og gjenopprette tillit.

– Det er ikke mulig å rydde opp i dette, sier han på pressekonferansen.

Borten Moe sier at han sammen med Støre, Statsministerens kontor og partileder Vedum har kommet fram til at han må gå av.

Støre og Vedum støtter beslutningen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at han støtter Borten Moes avgang som minister.

– Konsekvensene denne saken har for tilliten til ham og regjeringen, er ikke forenlig med at han fortsetter som statsråd. Konklusjonen er at han trekker seg som statsråd. Det er en beslutning jeg støtter, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Statsministeren forteller at han har blitt orientert denne uken, og at han har snakket med Borten Moe fredag.

– Ola Borten Moe har kjøpt enkeltaksjer i flere selskaper som statsråd. Det har ført til at han har brutt regler og retningslinjer knyttet til habilitet og aktsomhet. Det er svært alvorlig, og det har Ola erkjent, sier Støre.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier han støtter og respekterer beslutningene Ola Borten Moe har tatt i habilitetssaken.

– Jeg støtter og respekterer beslutningene Ola Borten Moe har tatt i dag, sier Vedum i en kommentar til NTB.

– Han har vært en dyktig statsråd som har tatt viktige grep som forsknings- og høyere utdanningsminister. Ola er en kunnskapsrik politiker som har vært en viktig bidragsyter i regjeringens samlede arbeid. Jeg har hatt stor glede av å jobbe sammen med ham, både i partiet og i regjering, sier Vedum.

Deltok på møte etter aksjehandel

I januar deltok Borten Moe på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Kontrakten var den største i Nammos historie.

Ifølge E24 kjøpte Borten Moe aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen uka før. Sistnevnte eier indirekte 25 prosent av Nammo via den finske våpenleverandøren Patria.

– Det er en alvorlig sak, det er en pinlig sak, og det er en sak som gjør at det kommer til å settes spørsmålstegn ved min integritet spesielt, og helt sikkert regjeringen sin, sier Borten Moe i et intervju.

Borten Moe sier til E24 at han ikke hadde kjennskap til saken som skulle opp på regjeringsmøtet da han kjøpte aksjene. Saken skal ha blitt sendt på høring til andre departementer dagen etter aksjekjøpet, men ikke til Borten Moes departement.

– Jeg beklager veldig sterkt de feilene jeg har gjort, sier han til E24.

Til NTB sier Borten Moe at han skjønte at han hadde brutt habilitetsreglementet da saken kom på bordet tidligere denne uka.

– Trist sak

– Hva har dette å si for partiet?

– Det er en veldig kjedelig sak, det er litt trist syns jeg. Han hadde ikke så mye valg, tror jeg, sier Jenny Følling som er Sp-ordfører i Sunnfjord.

– Hvordan tror du at avgangen påvirker lokalvalget i høst?

– Jeg tror ikke det påvirker noe særlig. Jeg tenker dette er en konsekvens av en feil og at det er rydda opp i det. Det er sånne saker i alle partier.

Økokrim undersøker

Økokrim meldte fredag ettermiddag at de vil undersøke saken.

– Vi kommer til å undersøke denne saken nærmere for å se om det er grunnlag for å åpne en etterforskning. Innsidehandel er en aktuell bestemmelse å se nærmere på, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til E24.

Innsidehandel betyr at man kjøper eller selger børsnoterte aksjer mens man sitter på innsideinformasjon som kan påvirke aksjekursen. Dette er ulovlig.

Borten Moe avviser selv innsidehandel, med henvisning til at han ikke har hatt informasjon som ikke har vært offentlig på tidspunktene hvor han kjøpte aksjer.

Også kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget iverksetter undersøkelser, opplyser komitéleder Peter Frølich (H).

Frølich sier at Høyre vil be om en fullstendig, skriftlig redegjørelse for saken fra Borten Moe.

– I tillegg vil vi be om en redegjørelse for hvordan regjeringen har praktisert innsideregelverket i denne saken, eksempelvis om det er ført innsideliste og hvem som er listeført.

Han mener også at forvaltningsloven kan være brutt.

– Ola Borten Moe har i denne saken utvist svært dårlig dømmekraft. Han har brutt lover og regler som er utformet for å hegne om tilliten til våre demokratiske institusjoner, sier Frølich.

– Uvanlig grov sak

Flere partier har kommet på banen med kraftig kritikk etter at saken ble kjent. SV ønsker en kontrollsak, og både KrF og MDG mener at statsråden må gå av.

– At et regjeringsmedlem spekulerer i våpenaksjer midt i en krig, er så drøyt som det kan bli, sier første nestleder i KrF og tidligere utviklingsminister Dag-Inge Ulstein til Nettavisen.

Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo mener saken svekker tilliten til regjeringen.

– Dette er en uvanlig grov og alvorlig sak, og viser en oppsiktsvekkende mangel på forståelse i regjeringen Støre av den viktige funksjonen habilitetsregelverket har, sier stortingsrepresentanten til Vårt Land.

Stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken mener også at Borten Moe-saken skiller seg fra de andre habilitetssakene ved at dette har med egen økonomisk vinning å gjøre.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier saken framstår alvorlig, og at Borten Moe burde vite bedre.

– Det burde være elementært at man ikke kan drive med aksjehandel i et selskap og samtidig være med på å behandle saker om det samme selskapet i regjering, kommenterer Listhaug i en e-post til NTB fredag.

– Skiller seg ut

Borten Moe saken er klart verst av de tre habilitetssakene som er kommet opp.

Det sier valgforsker og førsteamanuensis Svein Erik Tuastad. Han peker på at saken handler om egen vinning.

– Det som skiller denne saken ut er at det dreier seg om økonomisk vinning. Det gjør den at den er i annen kategori.

Valgforskeren peker på at saken også kan ødelegge for lokalvalget.

