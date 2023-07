For litt over ei uke siden fant et spansk rengjøringsteam en hodeløs baby på en strand i Roda de Bera, omkring 70 kilometer sør for Barcelona.

Det antas at barnet var mellom to og tre år. Da det ble funnet var kroppen i en såpass tilstand av nedbryting at den ble forvekslet med en dukke. Det ble derfor ikke rapportert til spansk politi umiddelbart.

Barnet skal ha hatt på seg en badedrakt, en type joggedress og en jakke.

Ved hjelp av en DNA-prøve har spansk politi identifisert jenta og funnet moren. Jenta reiste med foreldrene sine som båtflyktning fra Algerie 21. mars. Båten forliste i Middelhavet 6. april.

Alle de 15 menneskene som var om bord på båten omkom i forliset, opplyser politienheten Guardia Civil. Inkludert jenta er åtte av de 15 funnet, moren til jenta var blant de første som ble funnet.

DRUKNET: Jenta ble funnet på Coma-Ruga-stranden i Spania. Trolig var hun med en i båt som la ut fra Algerie.

Ikke alene i statistikken

Spania er en av hovedveiene inn til Europa for afrikanske migranter. Mange flykter via båt fra Algerie og Marokko. I år har over 14.000 migranter tatt seg ulovlig inn i landet via sjø og land.

Forliset jenta var en del av er heller ikke en anomali i statistikken. Ikke siden 2017 har det omkommet så mange i Middelhavet som hittil i år, ifølge FNs organisasjon for migrasjon (IOM).

Så langt i år beregner deres Missing Migrants Project at rundt 2.500 båtflyktninger har mistet livet eller er forsvunnet her. Ruta jenta skulle ta med foreldrene er den nest dødeligste i området.

Samme databank viser at juni 2023 var den dødeligste måneden i Middelhavet siden mai 2016. Hele 720 migranter er savnet eller funnet døde.

Barn dør på flukt

Historien til jenta føyer seg også inn i andre fortellinger om barn som dør på flukt. I 2015 skapte bildet av Alan Kurdi død på en strand internasjonale overskrifter.

I 2021 ble en ettåring iført en kjeledress skylt i land på Karmøy. Lille Artin Iranejad var på vei med familien mot Storbritannia.

Av de 2.500 skal minst 289 barn ha dødd i forsøket på å krysse Middelhavet på vei til Europa, viser tall fra Unicef. Siden 2018 estimerer Unicef at tallet på døde barn er over 1.500.

Direktør for migrasjon og intern flukt i Unicef, Verena Knaus, sier at det virkelige tallet på omkomne barn trolig er langt høyere siden mange båtforlis i Middelhavet ikke blir oppdaget.

– Ett tall av mange

– Først og fremst vil jeg vel si at ethvert barn som dør i forsøket på å sikre en trygg fremtid er en tragedie. Dette er dessverre bare ett tall av mange, sier Maria Greenberg Bergheim om jenta som ble funnet på stranda i Spania.

Hun er fungerende generalsekretær i Unicef Norge og forteller til Vårt Land at antallet barn som har forsøkt å krysse Middelhavet har doblet seg. Mens det første halvår i 2022 var 5.163 barn som krysset, har over 11.600 tatt ferden så langt i år. Også antall døde har økt fra 150 til 289.

BARN: I 2015 ble gutten, Alan Kurdi, funnet livløs på øya Kos utafor Hellas. Maria Greenberg Bergheim håper fortellinger som dette kan bidra til å sette lys på de farlige rutene over Middelhavet. (Nilufer Demir/Ap)

Det kan være mange grunner til at barn velger å ta denne fluktruta alene, forklarer Bergheim. Likevel peker hun på en fellesnevner: desperasjon.

– Vi ser både en økning i antall globale kriser og en fortetning av disse krisene. Alt fra pandemi og fattigdom til politisk uro, militære konflikter og klimaforandringer som skaper ekstremvær, sier generalsekretæren og legger til:

UNICEF: Fungerende generalsekretær i Unicef, Maria Greenberg Bergheim. (Unicef)

– Barn har få muligheter i disse situasjonene, og henvender seg ofte til menneskesmuglere som siste utvei. De tvinges til å ta høyrisikobeslutninger med begrenset informasjon og valgmuligheter.

I årets første tre måneder var 71 prosent av barna som lyktes i å krysse Middelhavet, det vil si 3.300 barn, alene eller skilt fra sine foresatte, ifølge tall fra Unicef.

– Disse er enten skilt fra foreldrene sine eller ofre for menneskehandel, sier Bergheim.

KJELEDRESS: Halvannet år gamle Artin Irannezhad fra Iran ble funnet død i vannkanten på Karmøy 1. januar i 2021. Da han ble funnet var han iført denne kjeledressen. (Politiet/NTB)

En farlig krysning

Ferden over Middelhavet er blant verdens aller farligste migrantruter opplyser Maria Greenberg Bergheim om. Farene starter allerede før barna setter sin fot i båten.

– Barn og kvinner blir rutinemessig utsatt for vold, seksuelle misbruk og internering under flukten. De lever virkelig i en helt ekstrem situasjon.

Når de så kommer til den afrikanske kysten blir valgmulighetene få, og valget faller fort på menneskesmuglere. Mangelen på lovlige og trygge ruter setter barna og andre migranter i fare, ifølge Bergheim.

Hun sier at barn tvinges til en flukt de aldri skulle vært nødt til å ta.

Dette er barn og familier som har tatt et desperat valg — Maria Greenberg Bergheim, Unicef

Etterlyser trygge asylveier for barn

– Migrasjon i seg selv er ikke farlig, men mangelen på trygge og regelmessige muligheter til å bevege seg gjør den til det.

Hun håper at historier som jenta funnet i Spania og Alan Kurdi kan sette søkelyset på farlige migrasjonsruter.

– Denne økningen av barn som dør er et tegn på at mer må gjøres for å få trygge veier for barn som trenger asyl. Dette er barn og familier i en desperat situasjon. Vi må huske at barnekonvensjonen gjelder for alle barn, og deres rettigheter forsvinner ikke i det de krysser landegrenser. Rettighetene reiser med barna.

