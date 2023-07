Mann droppet torabrenning utenfor Israels ambassade

– Det er imot Koranen å brenne, og jeg kommer ikke til å brenne. Ingen skal gjøre det, sa den 32 år gamle svensk-syriske mannen utenfor ambassaden lørdag.

Fordømte planene

Hans planlagte aksjon vakte stor oppmerksomhet internasjonalt, blant annet i Israel. Både president Isaac Herzog og Den jødiske verdenskongressen fordømte på forhånd planene.

Da han søkte om å få brenne en tora og en bibel, hevdet mannen at det skulle være et svar på koranbrenningen utenfor en moské i den svenske hovedstaden i juni. Den hendelsen vakte stor internasjonal fordømmelse i den muslimske verden.

Hvis jeg brenner Toraen, en annen Bibelen og en annen Koranen, så blir det krig her. Jeg ønsket å vise at det ikke er riktig å gjøre det — 32-åringen

– Vil vise respekt

– Dette er et svar til dem som brenner Koranen. Jeg vil vise at ytringsfrihet har begrensninger som må tas i betraktning, sa mannen lørdag.

– Jeg vil vise at vi har respekt for hverandre, vi lever i det samme samfunnet. Hvis jeg brenner Toraen, en annen Bibelen og en annen Koranen, så blir det krig her. Jeg ønsket å vise at det ikke er riktig å gjøre det, la 32-åringen til.

