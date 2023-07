Over 70 prosent av bibelskolene gikk med underskudd

Avisa Dagen har gjennomgått årsregnskapene til bibelskolene i Norge. De har funnet ut at hele 10 av 14 bibelskoler gikk med underskudd i fjor.

Aller verst gikk det med Fjellheim bibelskole i Tromsø. Den er eid av Misjonssambandet (NLM). Skolen har nå gått i underskudd i de siste fem av seks årene.

En av grunnene til det er at skolen de siste fire årene har hatt fire færre elever enn de hadde plass til. Rektor ved skolen, Stephen Mayes, forteller til Dagen at han er bekymret for framtiden i lys av regjeringens planlagte kutt.

– Det gjør et utfordrende problem vanskeligere.

Fjellheim gikk totalt med 2.062.000 kroner i minus. På de neste plassene nederst på lista finner man Ansgarskolen og Bildøy bibelskole. De gikk med henholdsvis 1.130.000 kroner og 1.121.000 kroner i underskudd.

Også Bibelskolen Oslo Kristne Senter, Fjellhaug, Substans, Gå Ut Senteret, Bibelskolen på Fossnes, Bibelskolen i Trondheim og Bibelskolen i Tønsberg gikk i underskudd.

Fire gikk i pluss

Samtidig som de ti skolene gikk i minus klarte fire bibelskoler å avslutte kalenderåret 2022 med overskudd: Bibelskolen Link, Acta-Imi Kirkens Bibelskole, Filadelfia Bibelskole og Bibelskolen i Grimstad.

Bibelskolen i Grimstad, eid av Normisjon, gikk mest i overskudd av bibelskolene. Totalt gikk de med 5.547.000 i overskudd.

Ifølge Dagen skyldes dette en testamentarisk gave på 5.700.000 kroner.

