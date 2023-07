11. september går nordmenn i alle landets fylker og kommuner til valgurnene. Før den tid skal partiene kjempe om å vinne deres gunst. Men først må de skaffe penger til flygeblader, reklameplakater og drops. Vårt Land gir deg oversikten over partienes største givere.

Når ingen andre gir, er det fint å kunne gi en hjelpende hånd — Einar Rasmussen

Færre gir til KrF: – Ingen dramatikk

Ifølge tall Vårt Land har hentet fra partifinansiering.no ligger Kristelig Folkeparti (KrF) an til å få betydelig mindre støtte i årets valgkamp enn i de foregående valgene.

EINAR RASMUSSEN OPTIMISTISK: Skipsreder Einar Rasmussen mener KrF ligger godt an før lokalvalget i Kristiansand. Likevel er han glad for å kunne gi et bidrag til partikassa. (Tor Erik Schrøder/NTB)

En av de få som har gitt penger til KrFs valgkampkasse, er skipsreder Einar Rasmussen fra Kristiansand, som har gitt 100.000 kroner til Kristiansand KrF. Han håper dette skal bli valget der borgerlig side får tilbake makten i byen.

KrFs kamp for friskoler og en politikk forankret i kristne verdier er avgjørende for ham, sier han til Vårt Land.

Det ligger an til et maktskifte i Kristiansand, og KrF gjør det godt på målingene, viser senest en måling i Fædrelandsvennen fra 3. juni.

– Men KrF må også ha penger å drive for. Og når få andre gir, er det fint å kunne gi en hjelpende hånd, sier Rasmussen.

Vårt Land spør Rasmussen om hvorfor han tror det er færre som donerer til partiet i år.

– Det bør du kanskje spørre dem som ikke gir, svarer han.

Vårt Land har spurt både Canica AS og Kistefos AS som tidligere har donert til KrFs valgkamp om en kommentar. Kistefos AS vil ikke kommentere donasjonene sine. Canica AS har ikke besvart Vårt Lands henvendelse.

Jeg er jo egentlig bare en frustrert velger! — Ole Martin Martinsen

Generalsekretær i KrF Ingunn E. Ulfsten avviser at det er noen dramatikk i mangelen på donorer.

– Vi kom seint i gang med dialogen med nye og gamle donorer på grunn av skifte i mannskap. Men nå er vi i gang, og jeg er optimistisk, sier hun til Vårt Land.

Savner sunn fornuft

Ole Martin Martinsen, finanspolitisk talsperson for lokalvalgets nykommer Industri- og Næringspartiet (INP), eier selskapet som har gitt mest til partiet. Vess Vestfold servicesenter AS har gitt 489.412 kr til partiet, ifølge partifinansiering.no.

HÅPEFULL: Nykommeren Industri- og Næringspartiet stiger på målingene, og kan bli valgets joker. Partiets største giver, Ole Martin Martinsen, håper partiet INP kan fenge flere frustrerte velgere. (privat)

– Jeg er jo egentlig bare en frustrert velger, sier Martinsen til Vårt Land. Han er også 10. kandidat for INP.

Han falt for partiets holdning om at politikk bør baseres på det han kaller «sunn fornuft» – mindre populisme og ideologi.

Om han får valuta for pengene i årets valg er usikkert, men partiet gjør det stadig bedre på målingene. I juni fikk Industri- og Næringspartiet 3,2 prosent på Vårt Lands partibarometer. Det ville gitt partiet en stortingsplass ved stortingsvalg.

Jobber gratis for eget parti

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har hverken fått støtte fra fagbevegelsen eller «rike onkler» hittil i år. Partiets største giver er faktisk partisekretæren selv.

Arendalsuka 2021. ULØNNA: MDGs partisekretær ga fra seg lønna si i tre måneder for å finansiere partiets valgkamp. (Tor Erik Schrøder/NTB)

Torkil Vederhus har donert 217.040 kr til MDG i år. Vederhus er dermed den partitoppen som har gitt mest til sitt eget parti hittil i år.

– Jeg har sagt fra meg honoraret mitt i 3 måneder, kan Vederhus fortelle Vårt Land.

Som partisekretær ser han hvor mye penger har å si for valgresultatet, begrunner han valget med. Vederhus opplyser at han har 80 prosent av det en stortingsrepresentant får i lønn, rundt 850.000 kroner i året.

– Realiteten er dessverre at vi ikke har store donerer slik som andre får fra Stein Erik Hagen eller fagbevegelsen. Det gir motivasjon til å finne midler på andre måter, sier Vederhus.

Her er de største donasjonene til partiene

Høyre: Kistefos AS og Canica AS er Høyres største givere, med donasjoner på henholdsvis 2,5 og 2 millioner kroner. Kistefos AS eies av Christen Sveaas. Canica AS eies blant annet av Stein Erik Hagen. En rekke andre selskaper har også gitt millionen (Agra AS og Watrium AS) eller sekssifrede donasjoner (Christian Ringnes’ Eiendomsspar AS, AS Audley, Sanden AS, Sole Kapital AS, Dima AS og en rekke andre).

Arbeiderpartiet: Fagforbundet er Aps største giver, og ga i år 6,5 millioner kroner til Arbeiderpartiet sentralt. I lokalvalgkampen i 2019 fikk Ap 7 millioner kroner fra Fagforbundet.

Sosialistisk Venstreparti: Fagforbundet er også SVs største giver, og ga i år 3 millioner kroner til SV sentralt. I lokalvalgkampen i 2019 fikk SV 2,85 millioner fra Fagforbundet.

Senterpartiet: Fagforbundet er også Senterpartiets største giver, med en donasjon på 2,5 millioner kroner.

Kristelig Folkeparti: Sett bort fra overføringer mellom partilag er KrFs største donasjon gitt til Kristiansand KrF, som får 100.000 kroner fra skipsreder Einar Rasmussen.

Fremskrittspartiet: Sett bort fra overføringer mellom partilag er Frps største donasjon gitt til Bergen Frp, som får 100.000 kroner fra V. Eiendom Holding AS, hvor Frp-kandidat Terje Vedøy er styreleder. Bergen Marine AS, ledet av Jonas Gams Steine, har gitt samme partilag 50.000 kroner. Gigante Havbruk AS, eid av Kjell Arild Lorentsen, har gitt 50.000 kroner til Nordland Frp.

Rødt: Sett bort fra overføringer mellom partilag er Rødts største donasjon gitt av stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt, som ga 111.650 kroner, og kommunestyrerepresentant Stein Stugu, som ga 96.000 kroner. Partiet har også fått inn penger på partiskatt fra andre stortingsrepresentanter.

Venstre: Partiets største donasjon kommer fra Christian Ringnes’ eiendomsselskap Eiendomsspar AS. Donasjonen er på 250.000 kroner. Voldstad Eiendom, eid av venstrepolitiker Hans Kristian Voldstad, gir 100.000 kroner til Oslo Venstre. Agra AS ledet av Knut Knutsøn Heje gir 100.000 kroner til Venstre.

Miljøpartiet De Grønne: Sett bort fra overføringer mellom partilag kommer MDGs største donasjon fra partisekretær Torkil Vederhus, som donerte 217.040 kroner.

Industri- og næringspartiet: Partiet fikk 489.412 kroner fra Vess Vestfold servicesenter AS, eid av Ole Martin Martinsen, finanspolitisk talsperson for Industri- og næringspartiet (INP). Partiet fikk også 144.500 kr fra Helsepartiet, ved Anne-Lise Juul. De to partiene slo seg sammen tidligere i år.

Liberalistene: Partiet fikk 234.000 kroner fra tidligere finanstopp John Eystein Willoch.





