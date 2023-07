I mars, under årets ramadan, gikk Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, ut med et valgløfte om å pynte byen til ramadan.

– Dette er noe jeg ønsker å få til i Oslo hvis vi vinner valget til høsten. London gjorde det i år. Oslo bør følge opp til neste år, sa Solberg til Aftenposten da.

I år feiret London for første gang den muslimske fastemåneden ramadan med lysdekorasjoner i gatene. På spørsmål fra Aftenposten sa også dagens byrådsleder fra Arbeiderpartiet, Raymond Johansen, at han støttet forslaget.

Da samme forslag var oppe i bydelsutvalget i Gamle Oslo i mai, stemte imidlertid representanter fra Høyre imot en lysmarkering etter mønster fra London på Grønland og Tøyen.

[ KrF har mottatt varsler om tidligere generalsekretær ]

Vedtatt likevel

Forslaget ble først fremmet av oppvekstkomiteen i bydelen, og senere presisert av Arbeiderpartirepresentant Mats Kvaløy-Bjørbekk.

Kvaløy-Bjørbekks forslag viser til de 30.000 lysene som i år ble tent i Piccadilly Circus i London som markering av ramadan, og at de ønsker en liknende markering fra og med neste år. Grønland i Gamle Oslo bydel vil være et naturlig sted for en slik markering, heter det i forslaget.

Dette forslaget stemte begge Høyres representanter i bydelen imot.

– Jeg synes det er synd at Høyre stemmer imot det de utad sier de er for. Det gjør i alle fall at det oppstår tvil om hva Høyre egentlig mener. Var det i det hele tatt noe annet enn et uforpliktende valgkamputspill, spør Kvaløy-Bjørbekk.

Også Venstre og Fremskrittspartiets representanter stemte imot forslaget fra Ap. Forslaget fra oppvekstkomiteen, som hadde en noe mindre forpliktende ordlyd, fikk kun motstand fra Frp og en av Høyres representanter.

Ap, MDG, SV og Rødt har flertall i bydelen, og begge forslagene ble dermed vedtatt.

– Foreløpig, som jeg er kjent med, er dette det eneste vedtatte vedtaket noe sted, sier Kvaløy-Bjørbekk.

Jeg synes det er synd at Høyre stemmer imot det de utad sier de er for — Mats Kvaløy-Bjørkekk, representant for Arbeiderpartiet i Gamle Oslo bydel

– Ikke det offentliges oppgave

HØYRE: Tjeran Vinje mener det ikke er det offentliges jobb å finansiere en ramadanbelysning. (Sigve Kvamsdal)

Tjeran Tham Vinje representerer Høyre i Gamle Oslo bydel og er en av representantene som stemte imot forslaget om å gjennomføre en lignende markering som i London. Han forteller at grunnen er helt prinsipiell.

– Jeg har ingenting imot ramadan, men jeg tenker at det ikke er det offentliges oppgave å støtte opp under det religiøse. Dersom nabolaget ønsker å markere det, kan bydelen og kommunen godt godkjenne og legge til rette for det. Men med tanke på finansiering, mener jeg det ikke er bydelens oppgave, sier han.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg sier til Vårt Land at han mener at organisering av ramadanbelysning er en sak for bystyret og byrådet, og ikke den enkelte bydel.

HØYRE: Eirik Lae Solberg ligger an til å ta over som byrådsleder i Oslo til høsten. (Alf Simensen/NTB)

– Jeg mener at dette er en sak for byen som helhet, og at Oslo kommune sentralt derfor bør bidra til en ramadan-gate. Det er ikke en selvfølge at det skal gå av et bydelsbudsjett, men heller naturlig at kommunen bidrar til det sentralt, og samarbeider med næringslivet.

– Det gjorde man i London, og lederansvar for bystyret og byrådet er en god måte å begynne på.

På spørsmål om utsagnet tidligere i år var et soloutspill, svarer han at det er enighet om temaet i bystyregruppen og Oslo Høyres ledelse.

– Vi har ikke sagt noe sum på det foreløpig, men jeg mener at Oslo bør ta initiativ til at man skal dekorere til ramadan på samme måte som i London.

– Realistisk

Dersom målingene holder inn til høstens valg, ligger det an til at Høyre og Solberg vil ta over styringen av Oslo. Men uansett hvem som går av med seieren, ligger det an til ramadan-pynt fra neste år av.

KI - muligheter for arbeidsliv og næringsliv i Oslo OSLO: Byråd Usman Mushtaq (Ap) tror det blir ramadan-pynt til neste år. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Usman Mushtaq (Ap) er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Han sier at Arbeiderpartiet fortsatt støtter forslaget, men at det gjenstår å finne ut av det praktiske.

– Ramadan er en viktig måned for mange Osloborgere. Det å ha belysning er veldig hyggelig, og noe vi vil stå bak, sier han til Vårt Land.

På spørsmål om han tror det kan være realistisk å til neste år få lys til id-feiringen som markerer avslutingen på ramadan, svarer han at han tror det.

– Målet er ikke å gjøre det så stort som mulig, men heller til en fin markering, sier Mushtaq.

[ Berit Aalborg: «Dersom du har et gammelt kjøkken som fungerer, bør du beholde det» ]