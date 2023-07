Stoltenberg: Opp til medlemslandene om de vil sende klasevåpen

I et ferskt intervju med Nrk sier generalsekretær i Nato Jens Stoltenberg medlemslandene bestemmer hva slags våpen de velger å sende til Ukraina.

– Det er opp til enkeltmedlemmer å ta en beslutning om leveranser og militærforsyninger, sa Stoltenberg til Nrk.

Tidligere har han ment at det er uaktuelt å sende klasevåpen.

Spørsmålet er aktuelt etter at president Joe Biden nylig uttalte at USA vurderer å sende klasevåpen til Ukraina.

Stort skadeomfang

– Vi skulle gjerne sett at han la til at selv om alle bestemmer selv, så anbefales begge parter ikke å bruke det.

Det sier Grete Østern, våpenpolitisk rådgiver i Norsk Folkehjelp.

Ifølge egne nettsider er Norsk Folkehjelp er den største operatør i verden som kartlegger og rydder klasebomber. Klasebomber referer til våpen som inneholder opptil hundrevis av mindre småbomber.

Disse spres over store geografiske områder og rammer sivile sterkt, og udetonerte småbomber kan bli liggende i flere tiår etter konflikten er ferdig.

– Fra andre konflikter vet vi at omfanget kan bli enormt, og at opprydningsjobben er nesten umulig, sier Østern.

Begge partene har allerede brukt klasebomber under krigen i Ukraina.

– Fra andre konflikter vet vi at omfanget kan bli enormt, og at opprydningsjobben er nesten umulig — Grete Østern, våpenpolitisk rådgiver i Norsk Folkehjelp om klasebomber

Mer ansvar på medlemslandene

Østern mener at Stoltenbergs uttalelse ikke endrer stort i praksis, og minner om at prinsippet om at hvert enkelt medlemsland selv bestemmer egen bruk også gjelder atomvåpen. Samtidig mener hun det er viktig at medlemslandene nå selv tar ansvar.

– Når generalsekretæren ikke lenger har sterke meninger om saken må medlemslandene selv oppfordre partene til å unngå bruk.

De fleste av Natos medlemsland har signert Klaseammunisjonskonvensjonen, en internasjonal avtale som forbyr klaseammunisjon.

– I henhold til artikkel 21 forpliktes man til å motarbeide bruk. Så vi håper Norge har vært i kontakt med USA for å hindre dem fra å sende klasevåpen. Jo mer det blir brukt, jo verre, sier Østern.

SKUFFET: Grete Østern i Norsk Folkehjelp er skuffet over at Joe Biden åpner døra for klasebomber, og mener det finnes bedre alternativer. (Privat)

Skuffet over Biden

Av Natos 31 medlemsland er det sju land som ikke har signert konvensjonen: Estland, Latvia, Finland, Polen, Romania, Tyrkia – og USA.

Østern legger til at hun er skuffet over USA.

– Vi er veldig skuffet over at Joe Biden nå muligens åpner for å sende klasebomber. Partnere av Ukraina bør heller levere ammunisjon som ikke gjør landet utrygt i tiår etterpå, sier hun.