Så mange tro- og livssamfunn mister støtte om reglene endres

Som et av tre forslag nylig sendt på høring foreslås det å endre på grensen for hvor mange medlemmer et trossamfunn trenger for å motta statsstøtte.

Den nåværende grensen ligger på 50 medlemmer, og ble innført av Solberg-regjeringen etter et forlik med Frp. Tidligere fantes det ingen minimumskrav for å motta støtte.

Ved innføring av loven varslet både Ap og Sp endringer om de fikk regjeringsmakt.

Usikkert hvor mange

Nå kommer regjeringens reaksjon: I forslaget sendt på høring foreslås det å heve minimumskravet.

Nøyaktig hvilket tall endringen kommer til å ende på er derimot ikke klart, og tros- og livssynssektoren er bedt om innspill: Skal grensen settes ved 100, 300 eller 500 medlemmer?

– Endringen vår er ikke noe «spareforslag», men et ønske om å få på plass en hensiktsmessig ordning, sa Kjersti Toppe til Vårt Land. Som Barne- og familieminister er hun statsråden med ansvar for livssynssektoren.

Regjeringen mener hverken trossamfunnene selv eller staten er tjent med en utvikling der støttemottakerne blir så mange at det ikke er mulig å føre tilstrekkelig tilsyn.

Kan få store konsekvenser

En oversikt utarbeidet av Vårt Land med utgangspunkt i regjeringens egne tall, viser at endringene i minimumskrav kan få store konsekvenser: Svært mange tros- og livssynssamfunn risikerer å miste støtte.

Av de 740 tros- og livssynssamfunnene som er inkludert i regjeringens tall for 2023, har 727 samfunn 50 medlemmer eller mer – og oppfyller dermed minimumskravet til antall medlemmer som kreves for å kunne motta støtte.

Regjeringen presiserer at det i enkelte tilfeller likevel kan være at samfunnet med over 50 medlemmer ikke har fått utbetalt tilskudd. Dette fordi de ikke har sendt inn regnskap for 2022.

Oversikten viser en dramatisk i antall tross- og livssynssamfunn som mister støtte om minimumskravet heves:

Økes kravet til minst 100 medlemmer vil 192 samfunn havne under grensen – 179 flere enn i dag. Dette utgjør omtrent 26 prosent av trossamfunnene som er med i oversikten.

Kreves det 300 medlemmer vil hele 464 samfunn miste støtte – dette utgjør rundt 63 prosent av de som er med i oversikten.

Ved et krav om 500 medlemmer vil 552 samfunn miste støtte – dette er nesten 75 prosent av alle som er med i oversikten i dag.

KRITISK: Nestleder i KrF Ida Lindtveit Røse reager på regjeringens forslag og kan få store konsekvenser. (Erlend Berge)

KrF: – Helt på kollisjonskurs med regjeringens egen politikk

Kristelig Folkeparti reagerer sterkt på høringsforslaget.

– KrF vil ha et mylder av store og små trossamfunn i landet vår, skriver nestleder Ida Lindtveit Røse i en e-post til Vårt Land.

Hun mener at regjeringens forslag vil kunne føre til store utfordringer med å opprettholde fellesskap og menigheter i distriktet. Samtidig sier hun at kirker og trossamfunn utgjør en samfunnsskapende kraft. Regjeringens forslag er derfor uforenelig med deres øvrige distriktspolitikk.

– Dette er jo helt på kollisjonskurs med deres distriktsprofil, – på bygda og i småkommuner er jo mange av menighetene selve navet i lokalsamfunnet.

Tidligere har også Øystein Gjerme, Leder i Pinsebevegelsen i Norge, uttalt til Vårt Land at han er kritisk til regjeringens forslag.