Koranbrenningen som fant sted utenfor en moské i Stockholm mot slutten av juni, har skapt store reaksjoner både i Sverige og i utlandet. Saken har blant annet ledet den til et hastemøte i FN.

Tidligere denne uka ble det klart at Sveriges kristne råd ønsker å etterforske koranbrenningene som hatkriminalitet.

Kontekst avgjørende

Det er helhetsbildet som gjør at koranbrenningen bør etterforskes som hatkriminalitet denne gangen, sier generalsekretær i SKR Sofia Camnerin til den svenske avisa Dagen.

– Konteksten må tas med i betraktningen. Dette skjer i forbindelse med den muslimske høytiden Id al-adha, rett etter at bønnen er avsluttet.

Samtidig vil hun ikke ta stilling til om all skade på hellige skrifter skal behandles på samme måte.

– Del av ytringsfriheten

– Jeg er sterkt uenig i at dette er hatkriminalitet, sier Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i den norske avisen Dagen.

I en årrekke har Selbekk vært en tydelig stemme for at koranbrenning må beskyttes som en del av ytringsfriheten. Han har kritisert både Jonas Gahr Støre og Erna Solberg for å ikke dele samme standpunkt.

Det man egentlig går inn for ved å forby koranbrenning er en gjeninnføring av blasfemiparagrafen — Vebjørn Selbekk, redaktør i Dagen

– Generelt er jeg ingen tilhenger av brenning av bøker, men jeg mener at vi religiøse mennesker må akseptere at folk har et annerledes syn på tro enn det vi selv har.

Selbekk understreker at han synes bokbrenningen er ubehagelig, men mener likevel at den befinner seg godt innenfor ytringsfriheten. Han mener retten til å kritisere religion er en viktig del av denne. Brenning av koranen – eller en annen religiøs bok – kan derfor aldri være kriminelt, sier redaktøren.

– Hvis noe er kriminelt skal det være straffbart, og man kan ikke straffe mennesker for å kritisere religion. Det går ikke i vår del av verden.

– Vi vil brenne Koranen, sa Salwan Momika, som søkte om tillatelse til koranbrenningen onsdag 28. juni. Politiet i Stockholm styrket beredskapen for å håndtere eventuell uro i forbindelse med koranbrenningen. – Vi vil brenne Koranen, sa Salwan Momika, som søkte om tillatelse til koranbrenningen onsdag 28. juni. Politiet i Stockholm styrket beredskapen for å håndtere eventuell uro i forbindelse med koranbrenningen. (Stefan Jerrevång/TT/NTB)

Gir etter for despot

Selbekk sier derfor han er skuffet over Sveriges kristne råd, og at de spesielle omstendighetene rundt koranbrenningen ikke påvirker det prinsipielle.

– Det man egentlig går inn for ved å forby koranbrenning er en gjeninnføring av blasfemiparagrafen. Det er jeg skuffet over at et kristen organ går inn for.

Videre mener Selbekk at Sverige kristne råd ikke ser hva det egentlig handler om: Storpolitikk. Sverige søkte i fjor om å bli medlem av forsvarsalliansen Nato, men har møtt motstand fra Tyrkia. Tyrkia og president Recep Tayyip Erdogan har kommet med sterke reaksjoner etter koranbrenningene i Sverige.

– Vi vil til slutt lære de arrogante vestlige at å fornærme muslimer ikke er ytringsfrihet, sa Erdogan etter koranbrenningene i slutten av juni.

– Det som er frustrerende er at dette egentlig handler om å bøye seg på knærne for Erdogan, og hans spill for å holde Sverige utenfor Nato. Vi kan ikke akseptere at en tyrkisk despot skal holde et fritt demokratisk land utenfor en felles-vestlig forsvarsallianse, sier Selbekk.

Han mener at vi ikke kan tillate at en slik person skal ha noen som helst påvirkning på ytringsfriheten i vår del av verden. Samtidig berømmer han Sverige.

– Det er bra at Sverige står imot presset.

