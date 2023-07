Ingrid Rosendorf Joys står på 16. plass på Oslo Arbeiderpartis kommunevalgliste. Arve Juritzen har stilt seg til disposisjon for motparten: Oslo Høyre.

Vårt Land har sjekket et utvalg valglister i store byer – og lister ved høstens kirkevalg. Profiler fra livssynsdebatt eller bakgrunn fra sektoren finnes på valglister i blant annet Venstre, Sosialistisk Venstreparti (SV), Senterpartiet (Sp) og Kristelig Folkeparti (KrF).

Noen satser «dobbelt» i høst: De er kandidater til kommunevalget, og stiller samtidig opp til kirkevalg.

Lover ikke enighet med Ap

Ingrid Rosendorf Joys har vært generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) siden 2017. Hun er en av sektorens mest sentrale aktører i offentligheten.

For første gang stiller hun til valg for et parti, og har troen på at en varaplass i Oslo bystyre skal være innen rekkevidde.

LIVSSYNSPROFIL: Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys, stiller til valg for Oslo Arbeiderparti i høstens lokalvalg. (Hanne Marie Lenth Solbø)

Joys sier til Vårt Land at krevende tider med krig i Europa, klimakrise og friheter under press, gjorde at hun ønsket å være en motvekt til pilene som peker i gal retning.

– Da begynner man der man bor, sier Joys om hvorfor hun valgte å tre inn i lokalpolitikken.

Hun mener at det ikke blir noe problem å kombinere hennes rolle som STL-leder og Arbeiderpartipolitiker. At hun i Samarbeidsrådet jobber på nasjonalt nivå mens hun stiller som politiker på lokalt nivå, gjør det enklere, sier Joys. Det gjør det lettere for henne å argumentere for STLs standpunkter, dersom de skulle bryte med Ap-regjeringens politikk, mener hun.

Det er ikke gitt at jeg er enig i det som kommer fra regjeringen, og da vil jeg argumentere for Samarbeidsrådets syn — Ingrid Rosendorf Joys

Joys trekker for eksempel frem den nye trosloven som regjeringen har varslet endringer i.

– Det er ikke gitt at jeg er enig i det som kommer fra regjeringen, og da vil jeg argumentere for Samarbeidsrådets syn, sier hun.

STL-lederen sier at hun har fått mange positive reaksjoner på at hun stiller til valg, og at STLs medlemssamfunn oppfordrer til at man engasjerer seg.

I hovedstaden spår meningsmålingene klar tilbakegang for Ap og at dagens 12 representanter blir færre. Når ti kandidater er forhåndskumulert, altså at de får et stemmetillegg, kan det bety at Joys og andre kandidater nedover på listen har dårligere sjanser til å nå opp.

Savner en aktiv trospolitikk

Annerledes er det for Arve Juritzen, med 27. plass på Oslo Høyres liste. Som Ap har Høyre kumulert ti kandidater. Men med dagens vind i seilene spås Høyre å få over 20 mandater. Da har kandidatene nedover på listen reell mulighet til å bli valgt inn.

UTFORDRER: Arve Juritzen stiller til valg for Høyre og etterspør en mer aktiv tros- og livssynspolitikk i hovedstaden. (John Andresen)

Han har lenge latt seg engasjere av politiske spørsmål, men stiller nå til valg for første gang. Han har stor tro på plass i bystyret, og er klar for å bli heltidspolitiker om sjansen skulle by seg. Juritzen er og tydelig på hva han vil jobbe for:

– Jeg ønsker en mer aktiv tros- og livssynspolitikk. Byrådet er fraværende på dette området. I tiden fremover trengs det mer tydelighet og synlighet, sier han.

En måte han vil gjøre det på, er å påvirke kommunen til å ha et tettere samarbeid med tros- og livssynssektoren.

Jeg ønsker en mer aktiv tros- og livssynspolitikk. Byrådet er fraværende på dette området. — Arve Juritzen

– Oslo er en av de mest mangfoldige byene i Norge. Det kan vi utnytte mye bedre enn vi gjør i dag, sier han, og peker på muligheten for å bruke livssynssektoren i større grad i konflikthåndtering.

Motstanderne fra Ap og Høyre er ikke de eneste livssynsprofilene som søker velgernes tillit i lokalvalget i Oslo. En annen av STLs profiler står på valglisten til Venstre: Anne Sender, tidligere forstander i Det mosaiske trossamfunn.

Stavanger: Kirkeprofil på topp

I Stavanger snuser Therese Egebakken på en fast plass i bystyret. Hun topper både Frimodig kirkes liste i kirkevalget, og er fjerdekandidat for KrF i Stavanger.

KrF har i dag tre bystyremedlemmer i «oljebyen», men har i vinter møtt målinger som gir partiet fire. Egebakken postet tidlig i juni et bilde av seg selv på Facebook hvor hun står på politisk stand i Stavanger med KrF-leder Olaug Bollestad.

Kom innom standen til Stavanger KrF i sentrum utenfor Kongsgård! Treff Bollestad og ordførerkandidaten vår, Henrik... Posted by Therese Egebakken on Saturday, June 10, 2023

[ Vil avskilte Kulturkirken Jacob ]

Også SVs førstekandidat i Stavanger, Eirik Faret Sakariassen, stiller til høstens kirkevalg. Sakariassen er varamedlem til bispedømmerådet for Åpen Folkekirke, og står på fjerdeplass på Åpen Folkekirkes liste i Stavanger bispedømme i høstens kirkevalg.

Å forsvare de gjennomslagene Åpen Folkekirke har fått, som for eksempel likekjønnet vigsel, er noe av det han mener blir viktig i årets kirkevalg, sier han til Vårt Land.

Lokale profiler

Et utvalg livssyns-profiler som stiller til valg i høst: