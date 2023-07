Sveriges kristne råd vil definere koranbrenning som hatkriminalitet

– Når det skjer utenfor den store moskeen i forbindelse med den muslimske høytiden id kjenner vi at man har passert en viktig grense, sier generalsekretær Sofia Camnerin.

SKR mener koranbrenning som handling bør etterprøves rettslig. I dag er det ingen forbud mot å brenne hellige skrifter i Sverige. Ytringsfriheten er også sterkt beskyttet av grunnloven, og Camnerin vil ikke forandre på det.

– Nei, men man må se på dagens lovverk og se når en handling går over til hatkriminalitet og hets mot folkegruppe, sier hun.

– Hvordan skulle dere da forholde dere til at man brenner en bibel?

– Det går ikke an å sammenligne. Jeg tror ikke at det ville blitt like ladet, sier hun.

Overfor nyhetsbyrået TT understreker hun at koranbrenningen er spesielt følsom på grunn av tidspunktet og den tilspissede politiske situasjonen.

– Når hele samfunnet er innblandet og EU, utenriksdepartementet og 57 muslimske land anser at man har krysset en grense, er det på tide å prøve spørsmålet rettslig. Vi vil tydelig vise solidaritet med det muslimske fellesskapet. Vi trenger ikke religionsmotsetninger nå, sier Canmerin.

(©NTB)