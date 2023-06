Gjennombrudd for familie i kirkeasyl

– Det har det vært mye spenning knytta opp til dette, og de er veldig glade og letta for å ha blitt trodd, og for at det gikk denne veien. Det er et første skritt, og det er godt når det går i riktig retning, sier Anela Ferati.

Hun er advokatfullmektig og jobber opp mot familien Jakarian. Vårt Land har tidligere omtalt familien Jakarian der mor og far flyttet inn i Bremnes kirke på Bømlo samme dag som de var bedt om å forlate Norge.

Kirkeasyl er en praksis der kirkerommets spesielle status gir beskyttelse til den som befinner seg i det. I dette tilfellet stoppet det politiet fra å gjennomføre en tvungen utkastelse.

Familien trengte imidlertid ikke å befinne seg i kirken lenge. I påvente av avgjørelsen om midlertidig forføyning, besluttet politiet å gi dem utsatt reisefrist. Nå risikerer ikke familien utkastelse før en endelig avgjørelse er avsagt i retten.

Lokalsamfunnet har støttet

Familien består av far Harout (56), mor Tamar (50), datter Natali (24) og sønn Pogos (25). Harout er lærerutdannet har jobbet som assistent på Bømlo voksenopplæring og på Bømlo videregående skule. Familien eier også et serveringssted. Tamar arbeider for Nav.

– Vi har måttet slutte i jobbene våre, mannen min kan ikke drive restauranten sin, helsehjelp har stoppet opp. Vi hadde hus, vi hadde jobber, vi hadde alt. Plutselig forsvinner det, sa Tamar til Vårt Land da de måtte søke tilflukt i kirka.

Familien har fortalt at lokalsamfunnet på Bømlo har vært svært støttende i prosessen. Det er samlet inn penger til saksomkostninger, og det ble holdt en støttekonsert i kirka da de tok tilflukt der.

– Vunnet den første kampen

Ferati forteller at familien nå er lettet over å ha fått medhold og for å ha blitt trodd.

– De vet at dette er en prosess som potensielt kan ta lang tid, men de er glade for å ha vunnet den første kampen, sier hun.

Videre skal staten vurdere om de skal anke kjennelsen. Etter det må vedtak om tilbakekall og utvisning behandles.

– Nå er det en liten stund til vi får vite om denne avgjørelsen fra retten blir endelig. Det kan hende at staten anker, men vi mener det er en riktig avgjørelse fra rettens side, avslutter Ferati.

Dette er saken

I mai i år gikk et syrisk ektepar inn i kirkeasyl på Bømlo.

Familien har vært bosatt på Bømlo i syv år, og var bedt om å forlate landet.

Sommeren 2021 varslet Utlendingsdirektoratet (UDI) at de ønsket å tilbakekalle familiens oppholdstillatelse og barnas statsborgerskap.

UDI hevder familien hadde fått armensk statsborgerskap i 2013 og at det derfor er Armenia som skulle tatt dem imot. Familien sier de ikke har vært klare over at de har hatt armensk statsborgerskap, og mistenker menneskesmugleren deres for å ha brukt deres syriske papirer for å lage pass for å selge videre.

