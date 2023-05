Syrere går i kirkeasyl på Bømlo

Fredag før helga flyttet mor og far i familien Jakarian inn på et rom bak orgelet i Bremnes kirke, samme dag som de var bedt om å dra fra Norge. Familien består av far Harout (56), mor Tamar (50), datter Natali (24) og sønn Pogos (25).

For sju år siden bosatte de fire seg på øya Bømlo, sør i Hordaland etter å ha fått opphold i Norge.

Det var Bømlo-nytt som først omtalte saken.

– Fikk ikke svar

Fredag 19. mai var dagen myndighetene satte som siste frist for at far og mor i familien skulle dra fra landet. I stedet gikk de i kirkeasyl. Søndag var de med på gudstjenesten i Bremnes kirke.

Nå varsler de at de vil gå til sak mot staten.

– Vi fikk ikke svar på om de fikk bli til rettssaken startet fra Une eller politiet, derfor tenkte vi det var tryggere å være i kirka, forteller Natali Jakarian til Vårt Land.

De har heller ikke hørt noe fra myndighetene etter at familien gikk i kirkeasyl.

– Vi har ikke hørt noe ennå, så vi bare venter. Det er mye, mye venting, sier Natali.

– Dette er som en vond drøm, sier Tamar Jakarian, mor i familien til Bømlo-nytt.

Støttende lokalsamfunn

Natali Jakarian sier at lokalsamfunnet på Bømlo har vært svært støttende i prosessen.

– Det har vært helt utrolig, vi har fått så mye støtte, sier Natali.

Hun forteller at de allerede har fått inn over 100.000 kroner til å dekke advokat og rettssak mot staten.

– Folk stopper oss på gata for å si at de støtter oss og er med oss, forteller hun.

Harout er lærerutdannet og er i dag assistent på Bømlo voksenopplæring og på Bømlo videregående skule. Familien eier også et serveringssted. Tamar arbeider for Nav.

Mange støttespillere

Kirken fikk spørsmålet om kirkeasyl mandag i forrige uke, forteller sokneprest Asbjørn Gundersen.

– Hvordan skal dere ta vare på familien framover?

– Det er et stort apparat av støttespillere i Bremnes, som ivaretar dem fra dag til dag. De som er i støtteapparatet går på besøk, handler, har med middag, tar en prat og er nettverk i hverdagen. De to voksne barna deres er norske statsborgere, sier soknepresten til Vårt Land.

– Rett å hjelpe folk

Han peker på at kirkeasyl er en nødssituasjon:

– Vi i Bremnes menighet ser det som rett å hjelpe folk. Familien er etablert og en ressurs som kommunen trenger. Vi er glade i dem.

– Familien Collin fra Sri Lanka satt 8 år i kirkeasyl i Finnsnes – hvordan ser du på det at de kan bli værende i kirken i flere år?

– Det tror jeg ikke er aktuelt, og det er heller ikke det de har bedt om. Dette må vi klare fint. Jeg ser ingen umiddelbare vanskeligheter med dette, sier soknepresten.

Tilbakekalte tillatelsen

Allerede sommeren 2021 varslet Utlendingsdirektoratet (UDI) at de ønsket å tilbakekalle foreldrene sin oppholdstillatelse og barnas statsborgerskap, forklarer advokaten deres, Anela Ferati til Bømlo-nytt.

I tillegg til å utvise familien ville de bli ilagt forbud mot å reise tilbake til Norge og Schengen.

UDI hevdet at familien hadde fått armensk statsborgerskap i 2013, og at det var Armenia som derfor skulle gi dem asyl. Familien sier de ikke har vært klar over at de hadde armensk statsborgerskap. De mistenker smugleren for å misbruke de syriske dokumentene til å lage armenske pass som kunne selges videre, ifølge advokatfullmektig Anela Ferati, som bistår familien i saken. Hun forteller Vårt Land at de har bedt retten om en midlertidig forføyning for å hindre at Tamar og Harout blir sendt ut av landet før saken deres er behandlet i retten.

Artikkelen oppdateres etter publisering. Siste oppdatering var mandag 22. mai 2023 kl. 12.45