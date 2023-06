Kvinnelig imam startet pilegrimsferd mot Nidaros

Ates går pilegrimsleden for å rette søkelyset mot brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

– Vi står opp for menneskerettigheter og LHBT-rettigheter. Jeg har privilegiet å ha politibeskyttelse, så jeg kan si ting høyere enn andre kan. Jeg føler jeg har et ansvar for å gjøre det. Derfor går jeg med «love is halal», sier hun til NTB.

De første skrittene mot Trondheim gikk hun sammen med representanter for støttegruppene etter 22. juli-terroren, Terrorangrepet i Bærum og skytingen i Oslo for ett år siden.

Hjemme i Tyskland har hun startet en moske hvor alle er velkomne, uavhengig av legning eller tro. I tillegg til å være imam, er Ates jurist og forfatter.

– «Love is halal» er en kampanje vi har i moskeen for at folk ikke skal la seg diktere av frykt, men la kjærlighet lede vei, sier hun.

Hun planlegger å bruke en drøy måned på ferden.