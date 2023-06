Ubekreftede meldinger om russisk flyangrep mot Wagner-styrker i Voronezj-området

Uverifiserte bilder i sosiale medier viser røykskyer som skal være i området, og andre kilder melder om lyd av skudd og eksplosjoner. Meldingene er ikke bekreftet.

Guvernøren i Voronezj bekrefter ifølge Reuters at russiske styrker «gjennomfører operasjoner» mot Wagner-soldater, men han bekrefter ikke at de angripes fra lufta.

– Som et ledd i antiterroroperasjonen i Voronezj-regionen utfører den russiske føderasjonens væpnede styrker nødvendige operasjoner, skriver Aleksandr Gusev i sosiale medier.

Ifølge Gusev brenner det i en drivstofftank på et oljelager i Voronezj, men det er ikke kjent hva årsaken er. Over 100 brannmannskaper jobbet ifølge Gusev lørdag å få kontroll over brannen.

Strid om sannheten

Det har også kommet meldinger om at et russisk transportfly har styrtet i området, men dette er ikke bekreftet.

Den russiske nettavisen Republic skriver på Twitter at det er snakk om et fly av typen AN-24 og at det kan ha blitt skutt ned.

Gusev advarer på sin side mot å feste lit til alt som hevdes og viser til at det kommer mange falske meldinger fra området.

Stengte motorveier

Voronezj ligger rundt 560 kilometer sør for Moskva. To motorveier, M4 og M2 forbinder de to byene, men M4 er nå stengt, ifølge BBC.

Bilder i sosiale medier viser lastebiler og militære kjøretøy som skal tilhøre Wagner-styrker på M4.

Tidligere lørdag ble det meldt om militærkolonner langs motorveien, og Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin har sagt at hans leiesoldater er på vei til Moskva.