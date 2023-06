Forsker: «Forbløffende evne til selvmål»

Støre-regjeringen er blitt godt ristet denne uken. Først måtte kunnskapsminister og nestleder Tonje Brenna beklage brudd på habilitetsreglene. Så gikk kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen av for å ha utnevnt tre venner til viktige verv.

– Velgerne har det samme inntrykket som meg – tar dette aldri slutt?

Valgforsker Svein Erik Tuastad sier det er vanlig for nye regjeringer å ha startproblemer, men at Støre-regjeringen har slitt siden den gikk på høsten 2021.

– Denne regjeringen har en forbløffende evne til selvmål.

Tredje avgang

Anette Trettebergstuen (Ap) er den tredje statsråden som trekker seg. Odd Roger Enoksen (Sp) trakk seg i april i fjor som forsvarsminister. Bakgrunnen var VGs avsløring om Enoksens forhold til en 18 år gammel kvinne da han selv var en 50 år gammel gift statsråd tidlig på 2000-tallet.

Hadia Tajik (Ap) trakk seg i mars i fjor som arbeids- og inkluderingsminister etter flere pendlerboligsaker.

Sitter på gjerdet

Tuastad mener de mange selvmålene til regjeringen kan være med å forklare hvorfor Arbeiderpartiet har så mange velgere som sitter på gjerdet.

Valgforskeren fra Universitetet i Stavanger har likevel noen trøstende ord til Ap- leder og statsminister Jonas Gahr Støre.

– Velgerne har kort hukommelse, så ved valget i september kan Ap likevel gjøre et godt val. Om de klarer å få oppmerksomhet for saker som er viktige for velgerne.