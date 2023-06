Titusener av serbere protesterer mot regjeringen

Tusener deltok i lignende demonstrasjoner i andre byer i landet, melder lokale medier. Demonstrasjonene ble avsluttet problemfritt.

Demonstrasjonene har utviklet seg til å bli de største siden protestene som utløste Slobodan Milosevics fall for over to tiår siden.

Demonstrasjonene startet etter to masseskytinger i mai der 18 personer ble drept og flere såret. Ni av de drepte var skoleelever. En 13-åring sto bak.

Protestene som har blitt arrangert siden da, har funnet sted i regi av flere EU-vennlige opposisjonspartier og blitt holdt under slagordet «Serbia mot vold».

Demonstrantene krever blant annet at regjeringen trekker tilbake kringkastingslisensene til fjernsynskanaler som de hevder fremmer voldelig innhold. De mener president Aleksandar Vucic i økende grad tar i bruk autoritære grep for å kontrollere mediene, opposisjonen og statlige institusjoner.

Vucic har slått tilbake og hevder at demonstrasjonene er et politisk stunt, og han påstår at utenlandske makter angivelig står bak demonstrasjonene.

