Regjeringen vil at flere eldre skal bo hjemme

Det går fram av regjeringens eldrereform som statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fredag la fram sammen med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Reformen «Fellesskap og meistring – bu trygt heime» ble lagt fram i den helt nyåpnede demenslandsbyen Dronning Ingrids hage på Tøyen i Oslo.

Mot 2040 vil andelen eldre over 80 år i Norge øke med nesten en kvart million mennesker, mer enn en dobling fra i dag.

– Alle eldre i Norge skal ha en trygg og god alderdom. Vi kommer til å få en kraftig vekst i antall eldre. Denne eldrereformen strekker seg fra hverdagslivet og lokalsamfunnet, via boliger og hjemmetjenester, til samhandling med sykehusene. Hele samfunnet må bli mer aldersvennlig, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Reformen inneholder viktige tiltak som skal legge bedre til rette for eldre i samfunnet og sørge for at de skal kunne bo hjemme lenger. Det skal også bygges flere omsorgsboliger, trygghetsboliger og sykehjemsplasser og etableres en ny hjemmetjeneste med høyere grunnbemanning, som skal sikre få og faste medarbeidere for brukerne.