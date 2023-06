Varsler pressemøte om konverteringsterapi – Stortings-Sp godtok ny forbudsvri

Det erfarer Vårt Land. Det var NTB som først meldte at regjeringen kaller inn til pressekonferanse om konverteringsterapi på fredag klokken 12.30.

Der bil både kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) redegjøre om lovforbud mot konverteringsterapi.

NTB har vært i kontakt med Kultur- og likestillingsdepartementet, som ikke ønsket å bekrefte eller avkrefte om det er dette forslaget som skal legges fram.

Endret konverterings-forbud godtatt av Sp

Vårt Land kjenner til at Senterpartiets stortingsgruppe i det stille har godtatt et endret lovforslag om forbud mot konverteringsterapi. Det skjedde i et gruppemøte på Stortinget.

Fra sentralt hold forrige uke ble det opplyst om at Sps stortingsgruppe anser seg ferdig med saken.

I Sps gruppe var enkelte representanter skeptiske til straffenivået for konverteringsterapi i det opprinnelige lovforslaget, som ble sendt på høring i fjor.

Fra flere hold i gruppen sies det at lovforslaget som ventelig presenteres på fredag, har monnelige endringer.

Fra informert hold i Sp erfarer Vårt Land at justeringer er gjort der menneskerettslige prinsipper har voldt hodebry, og i det vanskelige spørsmålet om hvorvidt man kan innføre totalforbud i tilfeller der voksne selv samtykker til konverteringsterapi.

Intern brevveksling i regjeringen helt til det siste

Helt inn i juni måned har det vært korrespondanse departementer imellom om lovforbudet, viser regjeringens offentlige journaler.

En ordknapp Anette Trettebergstuen ville forrige uke ikke svare på om lovforbudet kunne komme på andre siden av sommerferien, eller allerde nå i Pride-måneden juni.

– Du får vente å se da vet du, sa Trettebergstuen til Vårt Land i stortingskorridorene forrige uke.

Lovet tøffere forbud enn Solberg – ble forsinket

Støre-regjeringen har ønsket et tøffere og mer omfattende lovforbud mot konverteringsterapi enn det Solberg-regjeringen la opp til i sin tid.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) har gått høyt ut og bekreftet så sent som i februar at «vi skal ha et totalforbud» i Vårt Land.

Men i vår meldte Trettebergstuen at arbeidet med et forbud er forsinket og først kommer i løpet av sommermånedene.

Juridisk nøtt – møtte motstand fra Riksadvokaten

Totalforbudet regjeringen først sendte på høring i fjor sommer, har møtt kritikk fra blant annet Riksadvokaten og Norsk institutt for menneskerettigheter (NIM).

Dette har skapt vansker for Trettebergstuens totalforbud

Riksadvokaten hadde flere innsigelser mot regjeringens forslag:

Det ikke er rettslig grunnlag for et absolutt forbud mot konverteringsterapi der voksne samtykker til dette.

Lovforslaget konkretiserer i for i liten grad hvilke handlinger og situasjoner forbudet rettet seg mot.

Etter det Vårt Land kjenner til, er det særlig avgrensninger her som har voldt regjeringen hodebry.

Også livssynsminister Kjersti Toppe (Sp) skulle ha ord med i laget

Foruten Anette Trettebergstuen og Kulturdepartementet, har også «livssynsminister» Kjersti Toppe (Sp) og Barne- og familiedepartementet en rolle i prosessen. Blant annet om spørsmål rundt trossamfunn og grenseoppganger mot trosfrihet.

– Vi har jobbet med å se på hvilke justeringer som kan gjøres for å få et enda mer treffsikkert forbud, og å tydeliggjøre grensene for hva som skal straffes og ikke, sa Trettebergstuen til Vårt Land i februar.

Riksadvokaten mente også at regjeringen la strafferammen «vesentlig for høyt»: bøter eller fengsel i inntil tre år – seks år dersom handlingen har medført «betydelig psykisk skade.