Dermed er to kjendisnavn utenfor tradisjonelle kristenkonservative rekker, bekreftet til Oslo Symposium i august.

Fra før av har Arbeiderpartiet-politikeren Hadia Tajik takket ja til å bli intervjuet på Oslo symposium, slik Vårt Land omtalte for noen uker siden.

– En sånn kristenkonservativ greie er i utgangspunktet langt fra der jeg står selv, men jeg synes det er spennende å møte nye perspektiver og miljøer, sier Harald Eia til Dagen.

Omdiskuterte navn fra KrF og kjønnsdebatt skal tale

Nå begynner programmet for alvor å komme på plass for Oslo Symposium i august. Ledere og nestledere i alle borgerlige stortingspartier utenom Venstre skal tale.

Stormønstringen sitt formål er å mobilisere for borgerlig side i politikken og å sette hjertesaker i deler av det kristenkonservative Norge på dagsorden.

Tradisjonelle familieverdier, kamp mot «avkristning» og for Israel har vært gjengangere fra talerstolen i tidligere.

I år skal blant annet den omstridte KrF-politikeren Truls Olufsen-Mehus tale. Det samme skal kjønnsaktivisten Christina Ellingsen.

Hun har markert seg med et tradisjonelt syn på kjønn, og med tøff tale i debatter om trans- og kjønnstematikk.

SPLID: Bjarte Ystebø (t.v.) og Finn Jarle Sæle (t.h.) under den opprivende generalforsamlingen kristenavisen i Norge IDAG i fjor sommer. (Erlend Berge)

To rivaliserende versjoner av Oslo Symposium

Oslo Symposium arrangeres i år for sjuende gang, men for første gang i to rivaliserende utgaver.

Årsaken er den betente konflikten i den kristenkonservative avisen Norge IDAG, som har pleid å være med på arrangørsiden.

Etter at Bjarte Ystebø i fjor trakk seg som sjefredaktør i avisen, som følge av en lengre konflikt med grunnlegger Finn Jarle Sæle, har det oppstått konflikt om eierskapet til konferansen.

Derfor arrangerte Sæle-fløyen sin egen utgave i april, mens Ystebø-fløyens variant går av stabelen mellom 18. og 19. august på Radison Blu Scandinavia Hotel i Oslo.

Det er altså Bjarte Ystebø sin stormønstring i august, som har kapret Harald Eia og Hadia Tajik som intervju-gjester.

SKAL TALE: Truls Olufsen-Mehus ble en omdiskutert skikkelse som da han var leder i Troms og Finnmark KrF. (Erlend Berge)

Ny intervjudel av programmet

Bjarte Ystebø fortalte nylig i programmet «Live med venner», som produseres av Kristen Media Norge, at de i år vil «bryte litt opp» i årets program, ved å arrangere både intervjuer og politiske dueller.

Flertallet av navnene på programmet skal imidlertid holde taler, som i tidligere utgaver av Oslo Symposium.

Ystebø-fløyen sin versjon av Norge IDAG arrangeres av Kristen Media Norge i samarbeid med organisasjonen Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem.

Kristen Media Norge het fram til i år Kristenfolket.

---

Oslo Symposium

Ble arrangert for første gang i 2011. Siden har konferansen blitt arrangert annethvert år, i valgår.

I 2019, sist gang symposiet ble arrangert før koronapandemien, hadde arrangementet 700 påmeldte deltagere.

Bjarte Ystebø har tidligere beskrevet arrangementet en del av kampen for en ikke-sosialistisk politikk, kristne verdier og støtte til Israel.

---