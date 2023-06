Aure var født i Bremsnes i Møre og Romsdal og ble 80 år gammel. Hun hadde bak et langt politisk virke og en rekke verv innenfor norsk samfunnsliv.

Aure ble innvalgt i Kristiansund bystyre i 1979 og var i perioden 1995 til 1997 byens ordfører for Kristelig Folkeparti.

Senere satte hun spor i rikspolitikken og fikk plass i sentrumsregjeringen som Bondevik dannet høsten 1997. Som statsråd i Justis- og politidepartementet sto hun den gang sentralt i praktiseringen av en mer liberal asylpolitikk. Aure satt i regjering til 1999.

En rekke offentlige verv - sentral politiker

Aure var på 90-tallet blant annet distriktsarbeidssjef i Kristiansund og avla juridisk embetseksamen i voksen alder.

Rekken av offentlige lokale og nasjonale verv hun har innehatt, er lang. En tid var hun blant annet varamedlem i Norges Banks hovedstyre fra 1985 til 1989.

SENTRAL: Justisminister Aud-Inger Aure hadde som statsråd en fremskutt rolle i norsk offentlighet. Her sammen med tidligere utenriksminister Knut Vollebæk. (Knudsen, Anders Marius/NTB)

I to perioder på 80-tallet var Aure vararepresentant på Stortinget. Fra oktober 1989 til november året etter møtte hun fast som stortingsrepresentant da Bondevik var utenriksminister i Jan P. Syses borgerlige regjering.

Aure var i en årrekke mellom 1980- og 90-tallet medlem av KrFs sentralstyre og arbeidsutvalg. Hun var leder av KrFs Kvinner fra 1988 til 1994.

Bollestad: – Takknemlige

- Det er med sorg vi tar imot nyheten om at Aud Inger har gått bort. sier KrFs partileder Olaug Bollestad til Vårt Land.

Hun forteller at de er takknemlige for arbeidet Aure har lagt ned for partiet, lokalsamfunnet og landet.

– Aud Inger var den første kvinnelige ordføreren i Kristiansund og en dreven justisminister, sier Bollestad.

– Tankene våre går til familien hennes og hennes nærmeste.