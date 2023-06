Medier: Utvalg mener terrorangrepet i Oslo i fjor kunne vært avverget

Rapporten skal legges fram klokken 12 torsdag, men både NRK og VG har fått tilgang til deler av den i forkant.

Utvalget skal ifølge de to mediene mene at det er mulig terrorangrepet kunne vært forhindret dersom PST hadde opprettet en forebyggende sak i månedene fram til angrepet.

Ifølge VG har utvalget avdekket at PST for flere år siden identifiserte terrorsiktede Zaniar Matapour som en mulig angrepsutøver. Avisen skriver at PST senest i fjor vår var bekymret for at Arfan Bhatti, som også er siktet i saken, kunne komme til å bruke en sårbar og radikalisert Matapour.

NRK erfarer lignende opplysninger. De skriver at PST satt på relevant etterretningsinformasjon om Matapour, som de ikke skal ha delt med radikaliseringskontaktene i politiet.

De skriver også at det er mulig angrepet kunne vært avverget som følge av et varsel PST mottok dagen før angrepet.

Utvalget ble satt ned kort tid etter at Zaniar Matapour drepte to personer og skjøt ni andre utenfor flere utesteder i Oslo sentrum i fjor.

NRK skriver at de foreløpig ikke har fått tak i PST. NTB har heller foreløpig ikke fått kontakt. PST avsto senest fredag i forrige uke å kommentere saker knyttet til egen håndtering av Oslo-skytingen, i påvente av rapporten.

(©NTB)