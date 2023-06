Rødt vil ha krisepakke før sommerferien

Budskapet fra Moxnes kom under Rødts landsstyremøte lørdag. Partilederen viste til at forskjellene blir mer synlige i Norge i sommerferien. I år er dette ekstra synlig med høyere priser og lav kronekurs.

– Rødt går inn for en egen forskjellskrisepakke før sommeren, som strekker til for barnefamilier og andre med dårlig råd. Ingen skal måtte gå sommeren i møte med klump i magen og store bekymringer, sa Moxnes til landsstyret.

Rødt vil derfor ha en egen forskjellskrisepakke på plass i revidert nasjonalbudsjett. Partiet vil øke minstesatsene for AAP, uføretrygdede og pensjonister med 1000 kroner i måneden fra og med 1. juli. Partiet vil også at bostøtten og sosialhjelpen skal øke like mye.

Moxnes sa at partiet også vil at barnetrygden skal økes med 100 kroner for barn over seks år fra og med 1. juli, redusere billettprisene i kollektivtrafikken og kutte egenandelene for helseutgifter tilbake til samme nivå som fjor.