Huitfeldt kondolerer pårørende etter togulykken i India

– Jeg er dypt berørt av den forferdelige ulykken i Odisha i India, skriver Huitfeldt på Twitter lørdag formiddag.

– Jeg sender mine kondolanser til familiene til dem som har mistet sine kjære i denne tragiske ulykken, så vel som til alle dem som er blitt skadd. Norge står sammen med India, skriver Huitfeldt videre.

Lørdag morgen meldte indiske medier og nyhetsbyråer om at 288 mennesker så langt var bekreftet døde, og at nærmere 900 personer er skadd i ulykken.

Ulykken skjedde da et tog sporet av mellom Howrah i delstaten West Bengal og Chennai i Tamil Nadu, ifølge indiske medier. Mellom ti og tolv togvogner sporet av i ulykken, og vrakrester havnet på et spor ved siden av. Et annet passasjertog som kom fra motsatt retning, kjørte inn i vrakrestene, og opptil tre vogner fra dette toget sporet også av.