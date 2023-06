Eks-biskop på Kypros får betinget fengsel for overgrep mot 16-åring

Chrysostomos av Kition er funnet skyldig i overgrep mot en 16 år gammel jente tilbake i 1981. Den gangen gjaldt det andre lover og det var kun en strafferamme på to års fengsel for slike overgrep.

I tillegg tar man i betraktning at eks-biskopen i dag er 84 år og har skrantende helse. Dommen mot den tidligere biskopen ble imidlertid møtt av buing utenfor rettsbygningen, og biskopen ble kalt «voldtektsmann».

I dommen heter det at biskopen møtte 16-åringen på lørdags ettermiddager når hun var alene. Hun hadde kommet til biskopen for å be om økonomisk bistand, og dommeren bemerket at hun også hadde problemer med sin psykiske helse.

Seks andre kvinner har også kommet med anklager mot biskopen, som kan miste kappe og krage når den kypriotiske kirkens øverste organer møtes 13. juni.

[ Knut Jostein har holdt hendelsene fra oppveksten med faren skjult. Nå vil han fortelle ]